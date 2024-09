Le marché de la chaussure devrait atteindre près 2,5 milliards d'USD en 2025

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Avec l’urbanisation croissante et l’essor de la classe moyenne, les marques de chaussures nationales et internationales saisissent désormais de nouvelles opportunités.

La classe moyenne connaît une croissance rapide

Selon les prévisions de la banque HSBC, le Vietnam continuera de croître dans les temps à venir, devenant le 10e marché de consommation au monde, dépassant des pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni d’ici 2030.

En outre, cette banque prévoit également que le nombre de Vietnamiens ayant un revenu supérieur à 20 USD par jour augmentera considérablement de 2021 à 2030.

Les prévisions montrent également que d’ici 2040, plus de la moitié de la population vietnamienne vivra dans des zones urbaines. Cette croissance est principalement due à l’expansion des grandes zones urbaines, notamment Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et d’autres zones environnantes.

En outre, selon Vietnam Briefing, par rapport à d’autres pays d’Asie du Sud-Est, le Vietnam a enregistré une diminution significative du nombre de personnes vivant dans des bidonvilles.

L’urbanisation a contribué à améliorer la vie des gens, à développer la classe moyenne tout en augmentant le nombre de consommateurs pouvant se permettre d’acheter davantage de biens et de services au Vietnam.

Outre le nombre croissant de consommateurs, le Vietnam est également reconnu comme l’un des pays ayant le taux de croissance le plus rapide en termes de classe moyenne. Selon le Cabinet de conseil mondial McKinsey, la classe de consommateurs au Vietnam a connu une croissance et une transformation rapides depuis 2020. Le groupe de consommateurs haut de gamme, dont on estime qu’ils dépensent plus de 30 USD par jour, devrait également croître.

Marché en croissance rapide

Récemment, le marché vietnamien de la chaussure a connu une croissance rapide grâce aux faibles coûts de main-d’œuvre, à la main-d’œuvre qualifiée et aux accords commerciaux favorables. Fin 2021, il y avait environ 2 200 entreprises de fabrication de chaussures opérant au Vietnam, principalement à Hô Chi Minh-Ville.

En 2024, les revenus de ce marché devraient atteindre 2,35 milliards d'USD. Et avec une augmentation attendue de 2,5%, le chiffre d’affaires total du marché de la chaussure atteindra 2,49 milliards d'USD d’ici 2025. D’ici 2028, ce chiffre devrait continuer d’augmenter pour atteindre 2,92 milliards d'USD, reflétant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,58% au cours de la période 2024-2028.

Le marché vietnamien de la chaussure est principalement constitué du segment des chaussures textiles, suivi des chaussures en cuir et des chaussures de sport.

Le marché vietnamien de la chaussure est également divisé en trois catégories : les marques locales, les marques internationales et les chaussures sans marque. La concurrence entre les marques locales et mondiales oblige les deux parties à se concentrer sur l’amélioration de la qualité, à répondre aux besoins des clients et à suivre les tendances du marché pour attirer un public plus large.

Les principales marques nationales comprennent Bitis, Juno, Vina Shoes, Vascara et VinaGiay. Parallèlement à cela, les grandes marques internationales au Vietnam, telles que Nike, Adidas, Acis, Jordan, ALDO et Converse, attirent également des consommateurs à la recherche de prestige, d’un design unique et d’une bonne qualité, et qui sont prêts à payer des prix modérés à élevés pour des chaussures.

Les chaussures sans marque servent les clients qui privilégient la fast fashion et font leurs achats fréquemment.

Tendances des préférences des consommateurs vietnamiens

Dans le contexte où les consommateurs vietnamiens sont plus enclins à choisir des produits durables, la part de marché des chaussures durables a enregistré une augmentation de 2,3% en 2018 à 3,4% en 2024, et devrait atteindre 4% d’ici 2026.

Sur cette base, selon Vietnam Briefing, le marché de consommation vietnamien connaît une forte croissance, en raison d’une base de consommateurs en expansion rapide.

Les effets combinés d’une urbanisation croissante et d’une classe moyenne prospère créent de nombreuses opportunités. La consommation croissante attire également l’attention des entreprises et des investisseurs, faisant du Vietnam une destination attractive pour les investissements futurs et l’expansion du marché.

Plus précisément, sur le marché vietnamien de la chaussure, les revenus ont considérablement augmenté et on prévoit que cette croissance se poursuivra dans les années à venir. L’expansion de la classe moyenne et l’augmentation du pouvoir d’achat créent également d’importantes opportunités pour les marques internationales et de grande qualité.

Cependant, pour répondre à l’évolution des préférences des consommateurs, les marques doivent également envisager des gammes de produits durables. Les marques nationales doivent également maintenir leur compétitivité en augmentant leur présence, en se concentrant sur des conceptions innovantes, en améliorant la qualité des produits et en construisant une identité de marque forte pour rivaliser avec les autres pays.

NDEL/VNA/CVN