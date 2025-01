Dak Lak : soutien à la préservation des cultures des minorités ethniques

Des instruments de musique et des costumes traditionnels représentant diverses minorités ethniques ont été remis, le 16 janvier, à 33 clubs et troupes artistiques de nombreux districts de la province de Dak Lak, située sur les hauts plateaux du Centre.

Ces dons comprenaient 16 ensembles de gongs et instruments de musique traditionnels tels que le T'rung, le ding pah, le monocorde et la flûte en bambou, ainsi que 69 dàn tinh (luths en calebasse) et 358 costumes traditionnels des ethnies Ê dê, M'nông, Tày, Nùng, Muong, Thaï, Dao, Gia Rai, et autres. Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a orchestré cette initiative.

Nguyên Thuy Phuong Hiêu, vice-directrice du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a souligné que les bénéficiaires sont des clubs et des troupes artistiques remarquables établis dans des zones habitées par des minorités ethniques.

Ces équipements et costumes visent à leur offrir davantage de ressources pour pratiquer, se produire, et organiser des spectacles, contribuant ainsi à enrichir la vie culturelle et spirituelle des populations locales.

