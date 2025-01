Célébration du 125e anniversaire de la fondation de la province de Bên Tre

Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, le Comité populaire provincial a annoncé la décision du Premier ministre reconnaissant officiellement le 17 janvier comme Journée traditionnelle de Bên Tre. Cette occasion a également été marquée par la remise des titres honorifiques de "Citoyen de Dông Khoi exceptionnel" et de "Citoyen de Dông Khoi honoraire" pour la quatrième fois.

La cérémonie a réuni le vice-Premier ministre Lê Thành Long, de nombreux délégués, actuels et anciens dirigeants du Parti, de l'État, des ministères et des branches centrales, ainsi que des représentants des provinces et villes de la région du delta du Mékong, notamment ceux de la province de Bên Tre.

Importance historique du mouvement Dông Khoi

Lors de l’événement, Hô Thi Hoàng Yên, secrétaire par intérim du Comité provincial du Parti et présidente du Conseil populaire provincial de Bên Tre, a rappelé que le 1er janvier 1900, les autorités indochinoises avaient publié une décision reconnaissant officiellement Bên Tre comme une unité administrative de niveau provincial. Après la Révolution d’Août 1945, la province avait été renommée Dô Chiêu, avant de reprendre officiellement son nom actuel en 1948. Aujourd’hui, Bên Tre comprend neuf unités administratives au niveau du district et compte une population totale de plus de 1,3 million d’habitants.

Hô Thi Hoàng Yên a également souligné qu’"en particulier, le 27 novembre 2024, le Premier ministre a décidé de faire du 17 janvier de chaque année la Journée traditionnelle de la province de Bên Tre. Cette décision réaffirme l’importance historique du mouvement de Dông Khoi, qui a marqué l’histoire de la province en 1960. C’est une reconnaissance officielle de Bên Tre comme la patrie du mouvement de Dông Khoi au Vietnam, contribuant à faire comprendre à tous, et surtout aux jeunes générations, les traditions historiques de la province. Cette journée rappelle les exploits glorieux, les figures héroïques et les sites historiques, devenus au fil des ans des symboles du patriotisme et de l’esprit indomptable de l’armée et du peuple de Bên Tre."

Nouvelle étape

Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a salué le rôle historique et la contribution exceptionnelle de la province de Bên Tre pendant la guerre de libération nationale. Sous la direction du Parti, le Comité du Parti communiste et le peuple de Bên Tre ont incarné la résilience, l'esprit indomptable et le courage. Grâce à leur esprit révolutionnaire, leur intelligence et leur créativité, ils ont vaincu tous les envahisseurs sur leur territoire, jouant un rôle crucial dans les grandes victoires du Sud et de tout le pays.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a félicité la province de Bên Tre pour les événements marquants de cette cérémonie, soulignant qu’ils symbolisent une nouvelle étape de développement pour la localité. Il a également adressé ses félicitations aux individus distingués par les titres de "Citoyens de Dông Khoi exceptionnels" et de "Citoyens de Dông Khoi honoraires". Selon lui, ces distinctions honorent le dévouement et les contributions significatives de ces personnes au développement de Bên Tre. Elles renforcent également la diffusion du mouvement d’émulation "Dông Khoi Nouveau" et expriment la gratitude de la province envers ceux qui ont œuvré pour son essor, tout en servant d'exemple pour inspirer les jeunes générations.

Le vice-Premier ministre a souligné que Bên Tre, grâce à sa position stratégique, ses ressources et son potentiel inexploité, dispose d’opportunités considérables pour attirer des investissements et renforcer son développement. Il a encouragé la province à poursuivre la promotion de sa tradition révolutionnaire et de l'esprit de Dông Khoi en 1960. Il a également insisté sur l'importance de mener à bien le mouvement d’émulation "Dông Khoi Nouveau" et de mettre en œuvre avec succès la résolution du XIe Congrès provincial du Parti pour la période 2020-2025, contribuant ainsi à l'essor de Bên Tre dans la nouvelle ère de croissance et de développement du pays.

Lancement du mouvement d’émulation "Dông Khoi Nouveau"

Lors de la cérémonie, le Comité populaire de la province de Bên Tre a officiellement rappelé la création de Bên Tre le 1er janvier 1900 et annoncé la décision du Premier ministre de reconnaître le 17 janvier comme la Journée traditionnelle de la province. Cette date marque l'anniversaire du mouvement de Dông Khoi de Bên Tre en 1960, un événement emblématique de l'histoire locale et nationale.

À cette occasion, trois titres de "Citoyens de Dông Khoi exceptionnels" et cinq titres de "Citoyens de Dông Khoi honoraires" ont été décernés pour la quatrième fois à huit individus, dont un professeur japonais. Ces distinctions honorent les contributions remarquables de ces personnalités au développement et à l’essor de Bên Tre au fil des années.

Lors de la cérémonie, Nguyên Thi Hông Nhung, présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Bên Tre, a officiellement lancé le mouvement d’émulation "Dông Khoi Nouveau". Elle a appelé toutes les classes sociales de la province à renforcer leur volonté, leur autonomie et leur aspiration au progrès. Elle a encouragé une participation active aux campagnes et aux mouvements d’émulation patriotique, dans le but de bâtir une Bên Tre de plus en plus prospère et dynamique.

Par ailleurs, la province a inauguré plusieurs projets clés visant à moderniser ses infrastructures et à stimuler son développement économique. Parmi eux figurent l'expansion et la modernisation urbaine de la ville de Bên Tre, la construction de l'avenue Est-Ouest (première phase), le pont Rach Vòng, ainsi que la modernisation des routes dans le district de Chợ Lách. Dans le domaine maritime, des infrastructures ont été mises en service pour soutenir le développement de l’économie dans le district de Ba Tri.

D'autres projets notables incluent la modernisation de la digue de Tam Hiêp et la rénovation du site commémoratif de la femme générale Nguyên Thi Dinh, honorant ainsi l’héritage historique et culturel de la province.

Texte et photos : Tân Dat/CVN