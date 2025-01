Nouvel An lunaire du Serpent : assurer la sécurité sanitaire des aliments

Afin de garantir la sécurité sanitaire des aliments et permettre à la population de célébrer le Nouvel An lunaire 2025 en toute sécurité, les missions intersectorielles de contrôle de la sécurité alimentaire se concentrent sur l'inspection des produits très consommés.

Photo : VNA/CVN

Le Nouvel An lunaire (Têt) du Serpent approche à grands pas, une période durant laquelle la consommation alimentaire atteint son pic annuel. Cependant, durant cette période, le climat dans le Nord est humide et dans le Sud, il fait chaud, des conditions qui affectent la garantie de la qualité de la sécurité alimentaire et augmentent considérablement le risque d'intoxication alimentaire.

Selon Vi Cao Cuong, vice-directeur du Service de la santé de Hanoï, afin de prévenir l'augmentation des risques d'intoxication alimentaire pendant le Têt de l'année 2025, le Comité populaire municipal a émis une décision pour créer quatre équipes intersectorielles de contrôle de la sécurité alimentaire, dirigées par les responsables des Services de la santé, de l’agriculture et du développement rural, de l’industrie et du commerce, et de l'Administration du contrôle du marché.

Suite aux inspections réelles, les équipes de travail ont recommandé aux autorités locales de se concentrer sur l'inspection des établissements de production, de transformation, de commercialisation et d'importation de produits alimentaires, des marchés de gros, des supermarchés, des centres commerciaux, des établissements de restauration, des commerces de restauration rapide et des vendeurs de rue. L'accent doit être mis sur les établissements produisant, commercialisant et important des produits alimentaires largement consommés lors du Têt, tels que la viande, la bière, l’alcool, les gâteaux, la confiture, les bonbons, les légumes, les fruits, et les additifs alimentaires.

Photo : VNA/CVN

En même temps, la délégation a contrôlé les conditions d'hygiène des établissements, ainsi que les producteurs et transformateurs pour vérifier qu’ils respectent les réglementations en matière de sécurité sanitaire des aliments et de traçabilité des ingrédients utilisés dans le processus de transformation.

Plan d’action

La Docteure Trân Viêt Nga, directrice du Département de la sécurité alimentaire (ministère de la Santé), a indiqué que dans le cadre du Plan d’action des mesures de sécurité alimentaire pour le Têt et la saison des festivals printaniers, le Comité central de coordination intersectoriel sur la sécurité sanitaire des aliments a créé cinq équipes de contrôle intersectorielles pour mener des inspections dans dix provinces et villes, à savoir : Lang Son, Thái Nguyên, Vinh Phúc, Phú Tho, Hanoï, Hai Duong (Nord), Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Trà Vinh et Sóc Trang (Sud).

Le Département de la sécurité alimentaire a également envoyé un document au Département des sciences et technologies du ministère de l’Industrie et du Commerce pour instruire les autorités compétentes dans les localités de renforcer les inspections et contrôles, y compris les contrôles inopinés des établissements de production et de vente de boissons alcoolisées. Une attention particulière doit être accordée aux petits établissements de production et de vente d'alcool, ainsi qu'aux distilleries artisanales.

Il est crucial de prévenir la mise en circulation sur le marché des alcools produits ou mélangés de manière dangereuse, des alcools d'origine douteuse et sans étiquettes, qui représentent un risque pour la santé des consommateurs.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, il est essentiel de renforcer la sensibilisation aux risques liés à la consommation d'alcool, guider les établissements de production et de commerce de l'alcool afin de garantir les conditions de sécurité alimentaire, gérer l'origine des matières premières utilisées dans la production de l'alcool et appliquer strictement les réglementations légales concernant la sécurité sanitaire des aliments.

Jusqu'au 31 décembre 2024, l'Autorité de la sécurité sanitaire des aliments a inspecté et contrôlé 66 établissements et a infligé des amendes administratives à 21 établissements pour 42 infractions, pour un montant total de plus de 12,2 milliards de dôngs.

Hoàng Phuong/CVN