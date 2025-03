La compagnie aérienne jordanienne effectue un vol d'essai à destination d'Alep, en Syrie

La chaîne de télévision publique Al Mamlaka a rapporté que le vol d'essai avait eu lieu après que l'aéroport international d'Alep eut été réhabilité et rouvert la semaine dernière. Dimanche 23 mars, Samer Majali, PDG de la compagnie aérienne, a déclaré que Royal Jordanian était la première compagnie aérienne internationale à atterrir à l'aéroport d'Alep. Il a précisé que le vol d'essai transportait une délégation de Royal Jordanian, de l'autorité jordanienne de l'aviation civile et d'autres responsables concernés afin d'évaluer l'état de préparation de l'aéroport. Une fois terminés les préparatifs, les vols officiels vers Alep devraient commencer le mois prochain, a-t-il ajouté. Royal Jordanian a repris ses vols vers l'aéroport international de Damas le mois dernier et opère actuellement onze vols hebdomadaires vers la capitale syrienne.

Xinhua/VNA/CVN