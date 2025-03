République de Corée : 4 morts et 1.500 évacués dans de violents incendies de forêt

Au moins quatre personnes sont mortes et six autres ont été blessées dans les incendies de forêt, qui ravagent le Sud-Est de la République de Corée depuis vendredi, ont annoncé dimanche 23 mars les autorités locales de gestion des catastrophes.

Attisés par des vents violents, les feux se sont déclarés dans le comté de Sancheong, à environ 250 kilomètres au sud-est de Séoul, avant de s'étendre à d'autres zones de la région. Parmi les six blessés, cinq sont dans un état grave. Toutes les victimes ont été retrouvées dans le comté de Sancheong, selon le Centre national de gestion des catastrophes et de la sécurité, cité par des médias. Lee Han-kyung, directeur adjoint du centre de contrôle des catastrophes, a ordonné aux pompiers de mobiliser toutes les ressources disponibles pour maîtriser rapidement les incendies. "Les feux de forêt se propagent rapidement vers des régions plus étendues en raison du temps sec, menaçant la vie des habitants", a déclaré M. Lee, lors d'une réunion de gestion de crise, promettant des efforts sans relâche pour éteindre les flammes. Au total, 3.286 ha de terres ont été calcinés jusqu'à présent, dont plus de 1.000 ha détruits respectivement à Euiseong, dans la province du Gyeongsang du Nord, et à Sancheong. Environ 1.500 résidents ont été évacués vers des abris temporaires, alors que les autorités poursuivent leurs efforts pour contenir les incendies. Dimanche, les pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre pour éteindre les feux de forêt dans quatre zones à travers le Sud-Est du pays.

APS/VNA/CVN