Espagne : mort de trois alpinistes au sommet du Moncayo

>> Japon : quatre alpinistes meurent au Mont Fuji avant l'ouverture des pistes

>> Le rêve des 14 sommets à portée de piolet d'un nombre record d'alpinistes

>> Deux alpinistes italiens retrouvés morts, après une tempête de neigev

"Nous sommes choqués par la mort de trois alpinistes cet après-midi sur le Moncayo", a déclaré Pilar Alegría, porte-parole du gouvernement espagnol, dans un message publié sur le réseau social X. "Toutes nos pensées vont à leurs familles et amis", a-t-elle ajouté. Le Moncayo, ou San Miguel, est une montagne de 2.300 mètres, la plus haute du système montagneux central espagnol. Les alpinistes, qui faisaient partie d'un groupe plus important venu de Madrid, ont probablement glissé sur une plaque de glace, selon les médias espagnols. Un appel de détresse ayant été reçu peu après 14h00 (13h00 GMT), les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont prodigué "les premiers soins à l'une des victimes qui était encore en vie", mais qui est finalement décédée, ont indiqué sur X les autorités de Saragosse, dans la région d'Aragon. "En raison du mauvais temps, le sauvetage par hélicoptère a dû être interrompu", et finalement "les corps ont dû être descendus à pied avec l'aide de la Guardia Civil", la gendarmerie espagnole, selon les autorités. Presque toute l'Espagne a souffert samedi 22 mars des intempéries de l'orage Martinho, le quatrième qui traverse le pays en moins de deux semaines, et qui a provoqué le placement en alerte météorologique des zones de quatorze régions.

AFP/VNA/CVN