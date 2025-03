Madagascar : le bilan du cyclone Jude s'alourdit à 5 morts et plus de 100.000 sinistrés

Après le passage du cyclone tropical Jude frappant le sud de Madagascar, le 15 mars dernier, le bilan s'est alourdi à 5 décès et plus de 100.000 sinistrés, a annoncé samedi le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Selon ce bilan, sept régions et près de 200 communes ont été affectées par ce phénomène météorologique. Et parmi les sinistrés, 20.967 ont dû être déplacés et sont actuellement répartis dans 68 sites d'hébergement d'urgence. Les destructions matérielles sont également considérables. Le BNGRC dénombre 5.500 habitations inondées, 6.800 habitations endommagées et 13.690 totalement détruites. Par ailleurs, 283 salles de classe ont été entièrement décoiffées, 342 endommagées et 693 complètement rasées, compromettant la reprise des cours pour de nombreux élèves, selon le bilan.

APS/VNA/CVN