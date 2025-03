Trump annule les habilitations de sécurité de Kamala Harris et d'Hillary Clinton

L'ancien secrétaire d'État Antony Blinken et l'ancien conseiller à la sécurité nationale Jacob Sullivan figurent parmi plusieurs autres personnes dont l'habilitation de sécurité a été révoquée. "J'ordonne par la présente à chaque chef de département et d'agence de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires et conformes à la loi en vigueur pour révoquer toute habilitation de sécurité active détenue par les personnes susmentionnées et pour annuler immédiatement leur accès à des informations classifiées", a déclaré M. Trump dans une note de service. En 2021, le président Joe Biden avait révoqué l'habilitation de sécurité de M. Trump, qui était alors un ancien président. Les anciens présidents américains reçoivent traditionnellement des informations sur le renseignement afin de pouvoir conseiller les présidents en exercice en matière de sécurité nationale et de politique étrangère.

Xinhua/VNA/CVN