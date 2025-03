La Slovaquie prend des mesures d'urgence suite à l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse

>> Fraîchement arrivé en Irak, un variant de la fièvre aphteuse ravage le bétail

>> Le Botswana redoute une épidémie de fièvre aphteuse

>> Slovaquie : une tempête fait des blessés dans un festival de musique

La maladie a été confirmée dans trois élevages situés dans les villages de Medvedov, Narad et Baka, a précisé le ministre de l'Agriculture, Richard Takac, lors d'une conférence de presse. Tous les animaux situés dans un rayon de trois kilomètres autour de ce foyer de fièvre aphteuse confirmé seront abattus, a indiqué le vétérinaire en chef du pays, Martin Chudy. Des mesures d'urgence extraordinaires sont entrées en vigueur en Slovaquie et le resteront jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, les mouvements de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'autres animaux biongulés sont interdits sur l'ensemble du territoire, à l'exception des transports nécessaires au sein d'une même exploitation, a dit M. Chudy en précisant que cette interdiction s'appliquait également à tout mouvement d'animaux sensibles entre la Slovaquie et d'autres pays. En outre, tous les zoos slovaques seront fermés. La fièvre aphteuse est une maladie virale très contagieuse et fébrile qui touche le bétail et qui a des conséquences économiques importantes.

Xinhua/VNA/CVN