La France exprime sa vive préoccupation face au regain de tensions dans le Sud du Liban

La France a exprimé sa vive préoccupation face au regain de tensions au Sud-Liban, a annoncé le Quai d'Orsay. La France a condamné les tirs de roquettes contre Israël depuis le territoire libanais et appelé Israël à la retenue suite à la reprise de ses frappes en réponse à ces tirs. "La France appelle l'ensemble des parties à respecter les engagements pris dans le cadre du cessez-le-feu conclu en novembre 2024, afin d'éviter une escalade qui pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité du Liban, d'Israël et de l'ensemble de la région", selon ce communiqué. Au moins six personnes ont été tuées et 28 autres blessées dans de nouvelles frappes aériennes israéliennes qui ont ciblé samedi soir l'est et le Sud du Liban, ont annoncé les autorités sanitaires libanaises.

Xinhua/VNA/CVN