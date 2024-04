La Commission mixte de coopération Vietnam - Indonésie se réunit

Photo : VNA/CVN

Le chef de la diplomatie vietnamien a félicité l’Indonésie pour le succès des élections générales du début de cette année, se déclarant convaincu que l’Indonésie continuera à prospérer, élèvera sa position sur la scène internationale et deviendra un pays développé d’ici 2045, son 100e anniversaire de fondation.

Retno Marsudi a pour sa part affirmé que l’Indonésie valorise et souhaite toujours renforcer davantage son partenariat stratégique avec le Vietnam. Elle a salué l’organisation réussie par le Vietnam du Forum de l’avenir de l’ASEAN, qui a contribué de manière significative à promouvoir la construction d’une communauté de l’ASEAN forte et autonome, confirmant son rôle central et pionnier dans la réponse aux défis régionaux.

Les deux ministres ont convenu de faciliter davantage les échanges et les réunions à tous les niveaux, de maintenir efficacement les mécanismes de coopération existants, d’accélérer l’achèvement du plan d’action pour la période 2024-2028, de contribuer à renforcer la confiance politique et à approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines, en vue d’élever les relations bilatérales à de nouveaux sommets.

L’Indonésie est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam qui est son quatrième partenaire commercial au sein de l’ASEAN. Le commerce bilatéral a atteint 14 milliards d'USD en 2023 et 3,6 milliards d'USD au premier trimestre, soit une hausse annuelle de 20%.

Vers un commerce bilatéral de 18 milliards d'USD d’ici 2028, de manière plus équilibrée, les deux parties se sont engagées à encourager l’organisation rapide d’une réunion de la Commission mixte de coopération économique, scientifique et technique, à organiser des activités de promotion commerciale et à aider les entreprises à accéder les marchés des unes et des autres.

Coopération dans divers domaines

La cheffe de la diplomatie indonésienne a souligné que les entreprises indonésiennes s’intéressent de plus en plus à accroître leurs investissements au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En réponse, Bùi Thanh Son a suggéré que les deux parties créent des conditions favorables pour que leurs entreprises puissent développer et diversifier leurs investissements, en particulier dans des domaines nouveaux et prometteurs tels que l’économie verte, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, l’industrie des semi-conducteurs, l’économie numérique, les véhicules électriques et la coopération Halal.

Les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité nationales et à lutter contre la criminalité transfrontalière, notamment la cybercriminalité et la traite des êtres humains ; à promouvoir la connectivité aérienne et la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’éducation, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Sur les questions mondiales et régionales d’intérêt commun, notamment les questions de la Mer Orientale et du Myanmar, les deux parties ont promis de continuer de se soutenir mutuellement au sein des organisations et forums multilatéraux et régionaux, tels que les Nations unies, l’ASEAN et la coopération sous-régionale.

Les deux parties ont convenu de maintenir la solidarité de l’ASEAN et les principes convenus sur la question de la Mer Orientale afin d’assurer la paix, la stabilité et la prospérité régionales sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Elles se sont également engagées à accélérer la mise en œuvre pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à promouvoir activement la conclusion rapide d’un Code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale (COC) qui soit conformément au droit international et à la CNUDM de 1982.

La Commission mixte de coopération bilatérale Vietnam - Indonésie devra tenir sa 6e réunion en Indonésie en 2026.

VNA/CVN