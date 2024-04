La présidente par intérim salue le mandat de l’ambassadeur d’Algérie sortant

Photo : VNA/CVN

La dirigeante vietnamienne s’est réjouie de constater qu’au cours de son mandat, les relations entre le Vietnam et l’Algérie ont connu des développements positifs dans tous les domaines.

Les mécanismes de coopération bilatérale tels que la 3e consultation politique et la 12e réunion du Comité intergouvernemental ont été relancés, offrant des plates-formes pour discuter des mesures visant à renforcer la coopération globale.

En 2023, le commerce bilatéral a connu une croissance impressionnante par rapport à l’année précédente. Les échanges culturels et entre les peuples ont également consolidé les bases solides de l’amitié entre les deux pays.

Reconnaissant le vaste potentiel de coopération économique et commerciale, en particulier dans les domaines de l’énergie et de l’agriculture, la présidente par intérim a exprimé son espoir que l’ambassadeur Abdelhamid Boubazine continuera à promouvoir ces secteurs.

Un partenariat plus fort dans ces domaines pourrait contribuer de manière significative à la sécurité énergétique et alimentaire dans chaque pays et dans la région, a-t-elle souligné

La dirigeante vietnamienne a envisagé un avenir dans lequel le Vietnam servira de pont entre l’Algérie et les pays de l’ASEAN, tandis que l’Algérie jouera un rôle similaire reliant le Vietnam aux pays africains.

Au-delà du rôle actuel du diplomate, Vo Thi Anh Xuân a souhaité qu’il continue à contribuer à promouvoir la coopération bilatérale et les échanges entre les peuples vietnamien et algérien.

De son côté, Abdelhamid Boubazine s’est dit satisfait des progrès remarquables réalisés dans les relations bilatérales au cours des dernières années, notamment dans les domaines politique, économique, commercial et des échanges populaires.

Il a exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible que l’État et le peuple vietnamien ont apporté à l’Algérie au cours de sa lutte pour l’indépendance, affirmant que le Vietnam a été l’un des premiers pays à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne en 1958 et à établir des relations diplomatiques à la suite de l’indépendance de l’Algérie en 1962.

Soulignant une grande marge de collaboration dans les domaines de l’investissement, du commerce, de l’agriculture, de la santé et de l’environnement, il s’est engagé à rester un pont entre les deux pays, quel que soit le poste qu’il occupe, en s’efforçant d’élever les relations bilatérales à un niveau encore plus élevé.

VNA/CVN