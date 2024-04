Renforcer la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Algérie

Les dirigeants du parti du FLN ont salué les réalisations importantes du Vietnam dans le processus d'édification et de développement national.

Ils ont informé de la situation du XIe Congrès du Parti et de nouvelles politiques et orientations du parti FLN visant à renforcer la réforme, à promouvoir le droit de maître du peuple et à lutter contre la corruption.

Lê Hoài Trung a félicité le succès du XIe Congrès du FLN, ainsi que les résultats positifs obtenus par l'Algérie dans la stabilisation et le développement du pays, ainsi que dans le renforcement de son rôle régional et international.

Il a également informé des lignes directrices et les réalisations du Vietnam au cours de près de 40 ans de Renouveau, des résultats importants et exceptionnels obtenus à mi-mandat dans la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès du Parti sur le développement socio-économique, la construction du Parti et le perfectionnement du système politique, notamment la lutte contre la corruption et la négativité, le renforcement des affaires étrangères et de l'intégration internationale.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges et les rencontres à tous les niveaux, le partage des expériences dans divers domaines, contribuant au développement de la coopération multiforme entre les deux pays.

Elles ont été unanimes à discuter de la signature d'un accord de coopération entre les deux Partis, contribuant ainsi à créer une base politique solide pour les relations bilatérales.

