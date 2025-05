La Commission militaire centrale et le ministère de la Défense disent leur gratitude

À l’issue du succès éclatant du défilé militaire et civil célébrant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 2025), la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont adressé une lettre de remerciements.

Photo : VNA/CVN

Dans ce message, les autorités militaires soulignent que la réussite de ces cérémonies commémoratives a insufflé un nouvel élan, renforçant la volonté collective du Parti, du peuple et de l’armée à poursuivre l’unité nationale et à entrer résolument dans une nouvelle ère de développement et de rayonnement pour la nation.

La Commission militaire centrale et le ministère de la Défense expriment leur profonde gratitude envers la direction attentive du Parti et de l’État, ainsi qu’à la coordination étroite et efficace des ministères, des organismes centraux, des autorités locales, notamment celles de Hô Chi Minh-Ville, et des citoyens.

Les compagnies aériennes et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam ont également été saluées pour leur soutien logistique, permettant aux unités de l’armée populaire vietnamienne de s’entraîner, de se déplacer et de participer aux cérémonies dans des conditions optimales de sécurité et d’organisation, tout en assurant leur retour sans encombre vers leurs garnisons.

Ces contributions ont joué un rôle décisif dans la réussite des festivités et dans la capacité de l’armée vietnamienne à remplir, avec rigueur et efficacité, les missions qui lui sont confiées.

VNA/CVN