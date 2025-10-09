La Commission européenne dévoile deux stratégies pour l'IA

La Commission européenne a dévoilé mercredi 9 octobre deux stratégies visant à accélérer l'application de l'intelligence artificielle (IA) dans l'industrie et la recherche scientifique en Europe, la "Stratégie d'application de l'IA" et la "Stratégie pour l'IA dans les sciences".

La "Stratégie d'application de l'IA" couvre des secteurs tels que la santé et les produits pharmaceutiques, l'énergie, la mobilité, la production industrielle, la construction, l'agroalimentaire, la défense, la communication et la culture.

Les mesures spécifiques incluent la création de centres de dépistage médical avancé fondé sur l'IA, ainsi que le soutien au développement de modèles de frontière et de l'IA agentique personnalisés pour des industries comme la production et la protection environnementale.

La Commission a fait savoir qu'elle mobilisait environ un milliard d'euros (1,16 milliard de dollars) en vue de mettre en œuvre ces initiatives. Quant à la "Stratégie pour l'IA dans les sciences", elle prévoit des mesures telles que l'allocation de 58 millions d'euros à la phase pilote de l'institut virtuel Ressources pour l'IA dans les sciences en Europe (RAISE) afin de former, retenir et attirer les talents de l'IA dans les sciences.

"Nous promouvrons cet esprit de 'priorité à l'IA' dans tous nos secteurs clés, de la robotique à la santé, en passant par l'énergie et l'automobile", a déclaré dans un communiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Selon les données de l'office statistique Eurostat, en 2024, seulement 13,5% des entreprises basées dans l'UE et comprenant au moins dix employés utilisaient des technologies liées à l'IA dans leurs activités quotidiennes.

