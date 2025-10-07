Début positif des pourparlers entre Hamas et médiateurs

La première série de pourparlers entre le Hamas et les médiateurs s'est achevée dans une "atmosphère positive" , a rapporté un média étatique égyptien le 7 octobre au matin.

>> Trump révèle l'arrêt des bombardements d'Israël sur Gaza et exhorte le Hamas à agir rapidement

>> Gaza : début des négociations en Égypte pour mettre fin au conflit

>> Gaza : l'UNRWA assure une aide humanitaire vitale

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon Al-Qahera News, une chaîne de télévision liée aux services de renseignements égyptiens, les pourparlers devaient se poursuivre le 7 octobre, toujours entre le Hamas et les médiateurs à Charm el-Cheikh, où une délégation israélienne est arrivée le 6 octobre.

Ces pourparlers sont basés sur le plan en 20 points proposé par le président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats et libérer les otages israéliens retenus dans la bande de Gaza en échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

AFP/VNA/CVN