Le Premier ministre démissionnaire appelé à mener d’ultimes négociations

Le président français Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu de mener " d'ici 8 octobre au soir d'ultimes négociations" afin de "définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays" , a annoncé le 6 octobre l'Élysée.

Photo : AFP/VNA/CVN

M. Macron a indiqué qu'il "prendrait ses responsabilités" en cas d'échec des "ultimes négociations" de Sébastien Lecornu, a indiqué l'entourage du président français à BFMTV.

M. Lecornu dit sur X avoir "accepté à la demande du Président de la République"."Je dirai au chef de l'État le 8 octobre au soir si cela est possible ou non, pour qu'il puisse en tirer toutes les conclusions qui s'imposent", a-t-il ajouté.

Sébastien Lecornu a déposé le 6 octobre au matin sa démission auprès du président Macron, qui l'a acceptée, a annoncé l'Élysée dans un communiqué.

Selon des médias français, M. Lecornu, qui devient le plus éphémère de la Ve République, a déposé sa démission après une levée de boucliers contre son nouveau gouvernement. Après sa démission, la France se trouve en crise politique.

D'après le Monde, face à M. Macron, il y a trois chemins vers la sortie de crise. D'abord, la nomination d'un nouveau Premier ministre, avec les difficultés croissantes à élargir une majorité vers la gauche ou l'extrême droite. La deuxième option comprend une nouvelle dissolution, puisque Emmanuel Macron a retrouvé le pouvoir de dissoudre l'Assemblée, en juillet. Une troisième voie, la démission de M. Macron.

Xinhua/VNA/CVN