Accord de principe Israël - Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza

Après deux ans de guerre, Israël et le Hamas palestinien se sont entendus tôt jeudi 9 octobre sur un cessez-le-feu à Gaza dans le cadre du plan de Donald Trump visant à établir une paix "durable" dans la région.

Dans un message sur son réseau Truth Social, le président américain s'est dit "fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase" de son plan de paix pour Gaza, dans le cadre de pourparlers indirects en Égypte.

"Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle", a indiqué le président américain.

Le Qatar, pays médiateur, a confirmé "qu'un accord a été conclu ce soir sur toutes les dispositions et les mécanismes de mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, qui conduira à la fin de la guerre, à la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, et à l'entrée d'aide humanitaire", par la voix du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.

De son côté, le Hamas a annoncé être parvenu à un accord "prévoyant la fin de la guerre à Gaza".

"C'est un grand jour pour Israël", a commenté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a remercié Donald Trump et dit réunir dès jeudi 9 octobre son cabinet afin de "ratifier l'accord et rapatrier tous nos précieux otages".

Donald Trump, qui convoite le prix Nobel de la paix, qui doit être annoncé vendredi, avait un peu plus tôt annoncé une possible visite au Moyen-Orient en fin de semaine, jugeant qu'un accord était "très proche", au quatrième jour de ces négociations à Charm el-Cheikh en Égypte pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza.

Des sources ayant connaissance du dossier ont indiqué à l'AFP que l'accord sur la première phase du plan serait signée dès jeudi 9 octobre en Égypte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait auparavant indiqué avoir invité, en cas d'accord, le président américain pour "assister à sa signature".

"Une fois pour toutes"

"Les combats doivent s'arrêter une fois pour toutes, a réagi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, appelant les parties à "respecter pleinement les termes" de l'accord. "La souffrance doit prendre fin", a-t-il martelé.

Signe des fortes pressions pour conclure un accord, des émissaires de M. Trump ainsi que le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani et le chef des services de renseignement turc Ibrahim Kalin avaient rejoint la station balnéaire de Charm el-Cheikh.

Basés sur le plan Trump, les pourparlers, lancés lundi, ont lieu deux ans après le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre 2023.

Pendant les discussions, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements meurtriers à travers le territoire palestinien, affamé, assiégé et dévasté, selon la Défense civile locale.

Garanties

Le plan Trump annoncé le 29 septembre prévoit un cessez-le-feu, un échange des otages enlevés le 7 octobre 2023 contre des prisonniers palestiniens retenus par Israël, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas.

Selon une source au sein du Hamas, les otages israéliens vivants, estimés à 20 sur les 47 détenus à Gaza, seront libérés contre près de 2.000 détenus palestiniens. Et d'après une source proche du Hamas, "de premières cartes ont été présentées par la partie israélienne concernant le retrait de ses troupes".

La veille, le négociateur en chef du Hamas Khalil al-Hayya avait réclamé des "garanties" de M. Trump que la guerre à Gaza finirait "une fois pour toutes".

Le Hamas a accepté de libérer les otages, mais a aussi réclamé le retrait total israélien de Gaza. Il n'a pas mentionné son propre désarmement, point clé de la proposition.

M. Netanyahu a, lui, souligné que son armée resterait dans la majeure partie de Gaza et répété que le Hamas devait être désarmé.

AFP/VNA/CVN