France : Retailleau ne ferme pas la porte à un retour au gouvernement

>> France : le Premier ministre dévoile la première partie de son gouvernement
>> Lecornu a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée
>> Le Premier ministre démissionnaire appelé à mener d’ultimes négociations
|Le patron des Républicains et ministre de l'Intérieur sortant Bruno Retailleau sur le plateau du 13 Heures de TF1, le 6 octobre à Boulogne-Billancourt, près de Paris.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Les Républicains sont prêts "à gouverner à une condition : c'est que ce soit un gouvernement que j'appellerai de cohabitation" avec la macronie, a affirmé Bruno Retailleau sur CNews.
La nomination, il y a un an, du LR Michel Barnier à Matignon est déjà "une forme de cohabitation", a-t-il dit, sans préciser s'il revendiquait le poste de Premier ministre pour son parti.
À l'inverse, il a qualifié l'équipe gouvernementale, présentée le 5 octobre par Sébastien Lecornu et qu'il a fait voler en éclats en menaçant de démissionner, comme le reflet "d'une hyper-présidence" d'Emmanuel Macron.
Bruno Retailleau a rejeté l'accusation de vouloir rester à tout pris au gouvernement pour conserver un poste.
"Allez-y, citez-moi le nombre de personnalités qui depuis 1958 (date de la fondation de la Ve République), nommées ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ont refusé ?", s'est-il emporté.
Il a attribué sa décision de claquer la porte au fait que Sébastien Lecornu ait "caché" la nomination de Bruno Le Maire à la Défense, l'ancien ministre de l'Économie étant accusé par LR d'avoir provoqué un endettement massif de la France.
"On nous a traités, nous, partenaires de ce fameux socle commun, comme on disait à l'époque, comme si on était prêt à avaler toutes les couleuvres", a-t-il déploré.
AFP/VNA/CVN