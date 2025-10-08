ONU

Violences au Mozambique : 22.00 déplacés en septembre

L'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré mardi 7 octobre être profondément préoccupée par le nombre de civils fuyant les violences dans le Nord du Mozambique, dont beaucoup sont poussés à une situation de non-retour.

>> Mozambique : de plus en plus d'enfants enlevés par un groupe lié à l'EI

Photo : ONU/CVN

Selon l'agence, près de 22.000 personnes ont fui leurs foyers dans la province de Cabo Delgado en une seule semaine à la fin du mois de septembre. Une insurrection islamiste y fait rage depuis 2017 et de nouvelles attaques y ont été signalées ces derniers mois.

Des insurgés liés au groupe jihadiste État islamique ont notamment attaqué le mois dernier la ville portuaire stratégique de Mocimboa da Praia, dans le nord-est, affrontant l'armée et décapitant des civils.

"Ce à quoi nous avons assisté au cours des deux dernières semaines est une souffrance humaine extraordinaire. Les civils ne sont plus des victimes collatérales dans ce conflit : ils sont désormais directement pris pour cible", a déclaré Xavier Creach, représentant du HCR au Mozambique, depuis Pemba dans le Nord-Est du pays.

Il a ajouté que la violence s'était fortement intensifiée cette année, avec plus de 500 affrontements enregistrés touchant des civils, soit davantage que les années précédentes, avec notamment des raids sur des villages, des enlèvements, des meurtres et des pillages. Selon lui, certains belligérants ont aussi eu recours au recrutement forcé et au ciblage des femmes.

"Le niveau de détresse psychologique est extrêmement émouvant et préoccupant", a insisté M. Creach, affirmant que cette "récente recrudescence de la violence marque un tournant dans le nord du Mozambique".

"Après des années d'incertitude, les familles atteignent leurs limites, certaines restant malgré le danger, d'autres fuyant à nouveau avec peu d'espoir de revenir".

Plus de 100.000 personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers cette année au Mozambique, a-t-il déclaré, précisant que 89% d'entre elles avaient déjà été déplacées auparavant.

Par ailleurs, 22 organisations humanitaires ont dû mettre fin à leurs opérations à Cabo Delgado cette année, ce qui rend la réponse à la situation encore plus difficile.

M. Creach a déclaré que depuis le début du conflit en 2017, plus de 1,3 million de personnes avaient été déplacées au Mozambique. "Nous sommes vraiment en difficulté", a-t-il alerté, évoquant une "crise invisible".

AFP/VNA/CVN