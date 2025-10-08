L'UE mobilise un milliard d'euros pour rattraper son retard sur l'IA

L'Union européenne (UE), qui veut mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine dans l'intelligence artificielle, a lancé mercredi 8 octobre deux plans stratégiques pour accélérer son adoption dans l'industrie et la science.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"L'an dernier, seulement 13% des entreprises européennes utilisaient l'IA, avec de fortes disparités selon les États membres", alors même qu'elle peut leur offrir "d'énormes gains de productivité", a expliqué la commissaire chargée de la Souveraineté technologique, Henna Virkkunen, lors d'une conférence de presse au Parlement européen.

La Commission européenne, qui veut porter ce taux à 75% d'ici 2030, a déjà lancé de multiples initiatives pour combler ce retard, notamment en favorisant la création de "giga-usines d'IA" et de centres de données en Europe, et via l'adoption d'un règlement sur l'IA qui doit entrer en vigueur l'an prochain.

Désormais, elle veut décliner ses efforts via des actions ciblées, en commençant par les industries et la science: de la médecine à la robotique en passant par l'énergie, la défense ou l'automobile, elle va encourager les entreprises et organisations à placer l'IA en tête de leurs préoccupations.

Pour ce faire, l'UE va mobiliser autour d'un milliard d'euros, notamment via son programme phare de soutien à la recherche Horizon Europe.

Cela permettra de financer des mesures concrètes comme un réseau de détection avancée des cancers, le développement de modèles d'IA spécialisés, ou le déploiement de technologies de conduite autonome, a précisé Mme Virkkunen.

D'autres plans ciblant des activités dans les services comme la finance, le tourisme et le commerce en ligne pourraient suivre.

"Je veux que l'avenir de l'IA s'écrive en Europe. Son adoption doit être très large, et avec ces stratégies, nous voulons accélérer ce processus", a résumé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, citée dans un communiqué.

AFP/VNA/CVN