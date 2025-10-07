AMD et OpenAI annoncent un accord pour déployer 6 GW de processeurs graphiques AMD

Le fabricant américain de puces AMD et l'entreprise d'intelligence artificielle OpenAI ont annoncé le 6 octobre un accord de 6 gigawatts (GW) pour alimenter l'infrastructure d'intelligence artificielle de nouvelle génération d'OpenAI sur plusieurs générations de processeurs graphiques AMD Instinct.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le premier déploiement de 1 gigawatt devrait commencer au second semestre 2026, selon un communiqué de presse.

Dans le cadre de cet accord, OpenAI travaillera avec AMD en tant que partenaire stratégique principal pour mener à bien des déploiements à grande échelle de la technologie AMD, en commençant par la série AMD Instinct MI450 et les solutions d'IA à l'échelle d'un rack, puis en s'étendant aux générations futures, a-t-il déclaré.

AMD a émis à OpenAI un bon de souscription pour 160 millions d'actions ordinaires AMD dans le cadre de l'accord, structuré de manière à être acquis à mesure que des étapes spécifiques sont franchies, indique le communiqué.

"Ce partenariat réunit le meilleur d'AMD et d'OpenAI pour créer une véritable situation gagnant-gagnant qui permettra le développement de l'IA la plus ambitieuse au monde et fera progresser l'ensemble de l'écosystème de l'IA", a affirmé Lisa Su, présidente et Pdg d'AMD.

Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI, a estimé que "le leadership d'AMD dans le domaine des puces haute performance nous permettra d'accélérer les progrès et de faire profiter plus rapidement tout le monde des avantages de l'IA avancée".

L'action AMD a bondi de 23,71% à l'annonce de cette nouvelle, entraînant dans son sillage d'autres valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment Applied Materials et Micron.

Xinhua/VNA/CVN