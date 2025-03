Deux avions de la Patrouille de France en répétition sont entrés en collision

"Les secours sont mobilisés, et une coordination assurée entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées", a indiqué le ministre français des Armées Sébastien Lecornu sur son compte X. Les deux avions sont "entrés a priori en collision" à 15 h 35 à proximité d'une base aérienne, a précisé l'Armée de l'Air et de l'Espace de France. Les deux pilotes et un passager ont pu s'éjecter et ont été "retrouvés conscients", selon la même source. L'accident a eu lieu à Saint-Dizier où se tenait l'entraînement. La ville de Saint-Dizier avait annoncé la semaine dernière que la Patrouille Acrobatique de France serait présente du lundi 24 au vendredi 28 mars pour des entraînements chaque jour.

Xinhua/VNA/CVN