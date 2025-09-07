BM et BAD investissent plus de 12 milliards de dollars dans des projets verts dans l'ASEAN

La Banque mondiale a alloué 2,5 milliards de dollars, tandis que la Banque asiatique de développement a réservé 10 milliards de dollars, pour soutenir des projets verts dans l'ASEAN, a déclaré le vice-Premier ministre malaisien, Datuk Seri Fadillah Yusof.

Photo : Bernama/CVN

S'exprimant lors de la séance plénière de clôture du Forum sur la durabilité et les énergies renouvelables (SAREF) 4.0 à Kuching, en Malaisie, le 4 septembre, le vice-Premier ministre malaisien, Datuk Seri Fadillah Yusof, a déclaré que le soutien financier actuel des banques internationales restait insuffisant pour mener à bien l'initiative ASEAN Power Grid (APG).

"Le défi réside toujours dans le modèle financier et commercial nécessaire pour attirer davantage d'investisseurs", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

L'initiative ASEAN Power Grid est un projet régional phare visant à renforcer la sécurité énergétique, la durabilité et l'intégration entre les États membres.

Le vice-Premier ministre a ajouté qu'au-delà des bailleurs de fonds multilatéraux, des investisseurs privés de régions comme le Moyen-Orient, le Japon et la Chine ont manifesté leur intérêt pour le projet.

"Ce projet constituera une nouvelle source de croissance pour l'ASEAN, car il apportera des investissements, des emplois et des opportunités commerciales à l'ensemble de la région", a-t-il déclaré.

Selon lui, un accord APG renforcé sera signé lors de la réunion des ministres de l'Énergie de l'ASEAN à Kuala Lumpur en octobre, pour une mise en œuvre d'ici 2026.

Le projet actuel d'intégration énergétique Laos-Thaïlande-Malaisie-Singapour sert de modèle à l'APG, a déclaré Fadillah. Cependant, il est important que les États membres harmonisent leurs normes énergétiques et leurs modèles économiques afin de faciliter le transfert d'électricité d'un pays à l'autre. Le défi consistera à appliquer ce modèle aux autres États membres.

VNA/CVN