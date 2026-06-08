Infrastructures IA : l'américain Nvidia multiplie les collaborations en République de Corée

Le géant américain des puces Nvidia a annoncé lundi 8 juin un projet de construction d'un vaste centre de données en République de Corée, ainsi qu'une série d'accords commerciaux avec les groupes tech du pays.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ces partenariats sont présentés à l'issue d'une visite à Séoul de Jensen Huang, le patron de Nvidia, durant laquelle il a partagé un barbecue et du poulet frit avec des patrons de la tech locale.

Parmi la moisson d'accords, SK Telecom et Nvidia prévoient "de construire un cloud IA à l'échelle du gigawatt en République de Corée avec une première +usine IA+ qui devrait être opérationnelle en 2027", selon un communiqué conjoint.

Le projet "soutiendra des services d'IA souveraine, physique et agentique pour les entreprises et secteurs industriels de toute la République de Corée, avec pour ambition de s'étendre aux grandes régions d'Asie", ajoute-t-il, sans préciser le montant de l'investissement.

SK Telecom appartient à la même société-mère, le conglomérat SK Group, que SK Hynix, un fabricant de puces-mémoire qui a également annoncé parallèlement un partenariat distinct avec Nvidia.

Ce "partenariat technologique pluriannuel" vise à développer ensemble des puces-mémoire avancées destinées aux systèmes d'IA, alors que ces composants sont actuellement en forte tension face à l'explosion de la demande mondiale.

Le président du groupe SK, Chey Tae-won, a promis la semaine dernière de doubler la capacité de production de tranches de silicium utilisées pour fabriquer des puces-mémoire. Mais il a réaffirmé que les pénuries pourraient se prolonger jusqu'en 2030, le temps de bâtir des usines.

Lundi 8 juin, Nvidia a également annoncé des collaborations liées à l'IA avec le géant technologique Naver et le conglomérat LG Group, ainsi qu'avec l'entreprise Doosan Group dans la robotique.

Nvidia est principalement connu pour ses GPU, puces graphiques dédiées au calcul d'images, notamment pour les jeux vidéo, et qui sont ensuite devenues le moteur des outils d'IA. Il a récemment dévoilé une puce puissante pour ordinateurs portables sous Windows, marquant son ambition sur le marché des PC grand public.

Alors que les gouvernements et entreprises injectent des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures d'IA, la valorisation de Nvidia a dépassé 5.000 milliards de dollars, soit plus que le PIB du Japon ou de l'Inde.

Redistribution

Ces nouveaux accords de Nvidia à Séoul visent "à renforcer les relations existantes et à confirmer davantage le rôle de la République de Corée dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de l'IA", indique Lian Jye Su, analyste du cabinet Omdia.

Le pays abrite notamment SK Hynix et Samsung Electronics, les deux mastodontes mondiaux des puces-mémoire - dont les profits et la valorisation flambent à l'unisson de la demande mondiale, au risque d'aviver les pénuries.

Ces performances ont récemment avivé chez Samsung la question de la redistribution de ces gains et les syndicats ont brandi la menace d'une grève longue pour obtenir un accord garantissant de mégas-bonus annuels aux employés de la section puces.

Le président progressiste sud-coréen Lee Jae Myung est intervenu lundi 8 juin dans le débat, y voyant "une réalité incontournable".

Lors d'une conférence de presse, il s'est demandé si les salariés, les investisseurs, l'État qui investit dans la recherche et le développement, et les contribuables qui l'ont soutenu, ne méritent pas tous leur part de ces profits.

Cependant, M. Lee a averti que toute tentative de redistribuer les bénéfices excédentaires pourrait décourager l'investissement, et qu'il s'agissait d'un "débat planétaire" non cantonné à un seul pays.

AFP/VNA/CVN