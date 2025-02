Vietnam - Bulgarie: une relation au beau fixe depuis plus de sept décennies

Depuis que le Vietnam et la Bulgarie ont établi leurs relations diplomatiques le 8 février 1950, les deux pays ont entretenu une amitié traditionnelle croissante et une coopération fructueuse dans divers secteurs.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et la Bulgarie partagent une longue tradition d’amitié. La visite officielle d’État en Bulgarie du président Hô Chi Minh en août 1957 a jeté les bases et marqué un moment important dans l’histoire des relations bilatérales.

Au cours des années les plus difficiles de la lutte du Vietnam pour l’indépendance nationale et la construction de la nation, le gouvernement et le peuple bulgares ont offert un soutien matériel et moral inestimable.

De nombreux projets d’infrastructures dans les domaines de l’économie, de l’éducation et de la santé ont été réalisés au Vietnam grâce à l’aide matérielle, à l’expertise technique et au travail désintéressé des experts bulgares.

De nombreux citoyens vietnamiens ont étudié et travaillé en Bulgarie dans les années 1970 et 1980, devenant des scientifiques, des ingénieurs et des experts de premier plan au Vietnam qui ont apporté et continuent d’apporter des contributions substantielles à la défense du pays et à la construction nationale. C’est un atout inestimable et un facteur clé pour renforcer la solidarité et l’amitié entre le Vietnam et la Bulgarie.

S’appuyant sur cette tradition, au cours des sept dernières décennies, les deux pays ont déployé des efforts continus pour renforcer et consolider les relations bilatérales par des échanges réguliers de délégations de haut niveau, la création du Comité intergouvernemental et des consultations politiques régulières, la mise en œuvre de nombreux accords et programmes de coopération et un soutien mutuel dans les forums internationaux.

Leurs relations politiques positives ont été marquées par de nombreuses visites de haut niveau des deux côtés. Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a rencontré le président bulgare Rumen Radev lors de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2024.

Le président de l’Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov, s’est rendu au Vietnam en janvier 2024 et le président bulgare Rumen Radev a effectué une visite officielle au Vietnam en novembre 2024.

Lors de leurs réunions de haut niveau, les dirigeants bulgares ont toujours exprimé leur affection et leur appréciation pour les liens traditionnels historiques et leur admiration pour les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale. Ils ont également exprimé leur volonté de servir de pont pour élargir la coopération entre le Vietnam et les pays de l’Union européenne (UE), ainsi que la région des Balkans.

Lors de la visite du président bulgare Rumen Radev au Vietnam en novembre 2024, les deux dirigeants ont réitéré leur désir de renforcer la coopération. Une déclaration commune publiée lors de la visite a souligné leur engagement mutuel à élargir les liens dans de multiples secteurs, notamment le commerce, l’économie, la science et l’éducation, afin de contribuer à la stabilité et au développement régionaux et mondiaux.

Les deux pays travaillent également en étroite collaboration dans les forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre des Nations unies, de la coopération ASEAN-UE et du Dialogue Asie-Europe (ASEM).

De belles perspectives de coopération

La Bulgarie fait partie des États membres de l’UE qui ont mené la ratification de l’Accord-cadre de partenariat et de coopération global (APC) entre le Vietnam et l’UE, ainsi que la promotion de la signature et de la ratification de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA). En septembre 2023, le Parlement bulgare a ratifié l’EVIPA avec un soutien massif.

Photo : VNA/CVN

Les relations commerciales entre le Vietnam et la Bulgarie ont connu une croissance considérable ces dernières années. Les échanges bilatéraux ont atteint 118,7 millions d'USD en 2020, 234,6 millions d'USD en 2021, 203,6 millions d'USD en 2022, 211,5 millions d'USD en 2023 et 263,01 millions d'USD en 2024.

En janvier 2025, la Bulgarie comptait 14 projets d’investissement actifs au Vietnam, avec un capital social total de 31,32 millions d'USD. Les investissements les plus importants comprennent une usine de transformation du café dans la province de Lâm Dông et un projet de fabrication de tricots et de vêtements dans la province de Thua Thiên-Huê, chacun évalué à 14 millions d'USD.

La 24e réunion du Comité de coopération intergouvernementale en mai 2024 a exploré plus en détail les possibilités de renforcement de la coopération économique, les deux parties se concentrant sur les technologies numériques et vertes comme principaux domaines de collaboration future.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Bulgarie, Dô Hoàng Long, la transformation numérique et la transformation verte sont devenues des priorités absolues pour la plupart des pays, y compris la Bulgarie.

En matière de coopération au développement, la Bulgarie a fourni au Vietnam une aide publique au développement (APD) non remboursable dans les domaines de l’éducation et de l’autonomisation des femmes. En 2021, elle a versé 35.000 euros (36.380 USD) à l’Université de Huê et à l’Université d’agriculture et de foresterie pour mettre en œuvre un projet de diversification des produits locaux à base de lotus combiné au développement de l’écotourisme comme modèle de réduction de la pauvreté pour les femmes rurales.

Des liens étroits

La coopération entre le Vietnam et la Bulgarie s’étend au-delà de la politique et du commerce. L’éducation et les échanges culturels constituent depuis longtemps un aspect important de la relation. Des milliers de Vietnamiens ont étudié et travaillé en Bulgarie, et nombre d’entre eux sont devenus des personnalités de premier plan dans les secteurs scientifique, technique et éducatif du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, la création d’un département de langue vietnamienne à l’Université de Sofia a fourni une plate-forme aux étudiants bulgares pour étudier la langue, favorisant ainsi un plus grand échange culturel. Les deux pays ont signé plusieurs accords pour encourager la coopération culturelle, notamment un programme de coopération culturelle pour la période 2024-2026.

Le Vietnam participe également régulièrement à des événements culturels bulgares, tels que le Festival des roses et la Journée de l’écriture slave à Hanoï. À l’inverse, la Bulgarie accueille des spectacles culturels mettant en valeur le riche patrimoine du Vietnam, renforçant encore davantage le lien entre les deux peuples.

La communauté vietnamienne en Bulgarie, qui compte aujourd’hui plus de 1.000 personnes, sert de passerelle pour les échanges culturels et économiques, s’intégrant bien dans la société bulgare tout en contribuant à l’amitié qui perdure.

L’ambassadeur Dô Hoàng Long a souligné que les liens étroits qui unissent les deux peuples constituent véritablement le bien le plus précieux de leur amitié traditionnelle.

