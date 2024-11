La Vietnamienne Huynh Thi Thanh Thuy sacrée Miss International 2024

Photo : Missosology/CVN

Originaire de Dà Nang, Thanh Thuy s’est distinguée tout au long des deux semaines de compétition par son élégance, captant l’attention des médias et du public.

Lors de la finale, elle a impressionné le jury avec sa performance en maillot de bain et en robe de soirée et par sa réponse réfléchie sur l’impact du développement mondial sur l’éducation de sa génération.

"Je pense que le rôle du développement mondial dans l’éducation est devenu évident avec la pandémie de COVID-19. Durant cette période d’isolement, l’enseignement à distance est devenu la norme grâce aux technologies disponibles. J’espère que cette dynamique permettra à nous, étudiants, d’explorer et d’apprendre davantage, conformément à l’objectif numéro 4 des Objectifs de Développement Durable de l’ONU: assurer l’accès de tous à une éducation de qualité", a-t-elle indiqué.

Répondant avec calme et conviction, elle a su convaincre le jury.

"Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui m’ont soutenue. Je suis honorée d’être la première Miss Vietnam à participer à Miss International, et désormais la première Miss Internationale issue du Vietnam. Aujourd’hui, j’ai prouvé que je mérite tout l’amour et le soutien du public, de mes fans au Vietnam et dans le monde entier. Merci à tous !", a-t-elle confié.

Les autres titres de cette édition ont été décernés à des représentantes de Bolivie (1ère dauphine), d’Espagne (2e), du Venezuela (3e) et d’Indonésie (4e).

Miss International est l’un des trois plus grands et plus anciens concours de beauté au monde, aux côtés de Miss World et Miss Univers. Ce concours, organisé pour la première fois en 1960, a lieu chaque année au Japon.

VOV/VNA/CVN