Le Vietnam remporte le titre de Mister Tourism World 2025

Le mannequin vietnamien Nguyên Huu Hung a été couronné Mister Tourism World 2025 lors de la grande finale du concours organisée mardi soir 18 février dans la province de Ninh Thuân (Centre), surpassant 24 concurrents venus de divers pays et territoires.

Mesurant 1,88 m et doté d'un physique athlétique, Nguyên Huu Hung a impressionné les juges et le public par son aplomb, son talent et sa performance constante tout au long de la compétition.

Il a également remporté les prix du meilleur costume national et de Mister Talent, tout en promouvant activement le tourisme et la culture de Ninh Thuân.

Au cours de la dernière séance de questions-réponses, Hung a répondu avec assurance à une question sur l'importance du concours, soulignant son rôle dans la promotion des amitiés internationales et des échanges culturels.

Les cinq finalistes représentaient Taïwan (Chine), la Thaïlande, le Venezuela, la République dominicaine et la Malaisie. Cette année, c'était la première fois que le concours se déroulait au Vietnam. Il a proposé des expériences culturelles, des activités environnementales et la promotion du tourisme à Ninh Thuân.

Lancé en 2016, Mister Tourism World vise à promouvoir le tourisme, la culture et la sensibilisation à la protection de l'environnement à travers des concours masculins. Le Vietnam a participé aux quatre éditions précédentes.

