Beautycare Expo 2024 : le rendez-vous des professionnels de la beauté

L’exposition internationale des produits, technologies et services de soins de beauté (Beautycare Expo) 2024 a ouvert ses portes mercredi 11 septembre à Hô Chi Minh-Ville. L’événement accueillera plus de 10.000 visiteurs, dont 8.000 professionnels du secteur.

>> L’industrie de la beauté présente une pléthore de marques à Hanoï

Organisée par le groupe Adpex, Beautycare Expo 2024 regroupe plus de 2.000 enseignes renommées provenant de plus de 20 pays et territoires, dont le Vietnam, les Pays-Bas, le Japon, la République de Corée, la Chine, la Thaïlande, l’Inde, Taïwan et Hong Kong (Chine).

Parmi les marques présentes, on retrouve Rated Green, Secret, Em Beauty, Renoskin, Opatra, Lipzo, et bien d’autres.

Selon le comité d’organisation, le marché des cosmétiques et des produits de soins personnels au Vietnam est en forte croissance, stimulée par l'augmentation de la classe moyenne. Cette évolution booste la demande pour des produits de beauté naturels, sûrs et haut de gamme. En conséquence, Beautycare Expo de cette année promet de marquer un tournant important en proposant des produits d'exception, en favorisant la coopération internationale et en propulsant l'industrie de la beauté vers de nouveaux sommets.

Les produits exposés sont variés, allant des cosmétiques et produits pharmaceutiques haut de gamme aux technologies de beauté avancées, en passant par les soins du corps, des cheveux, de la peau et des ongles, ainsi que les équipements de spa et de beauté, matières premières et emballages.

L’un des points forts de l'exposition est le programme “Journée d’échanges commerciaux des technologies de la beauté”, qui permet aux entreprises vietnamiennes et internationales de se connecter, d’interagir, d’échanger des expériences, de trouver des partenaires potentiels au Vietnam et dans le monde.

Des activités de “connexion d’affaires” sont également prévues tout au long de la Beautycare Expo 2024. Les visiteurs auront l’opportunité de profiter des services de soins de santé et de beauté, de recevoir des bons, des cadeaux et des tarifs préférentiels offerts par les exposants lors de l’exposition.

Clôture : le 14 août.

Texte et photos : Truong Giang/CVN