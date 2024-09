La diversité culturelle des ethnies du Vietnam disponible en ligne

Photo : VNA/CVN

"Vibrant Vietnam" est l'un des efforts de Google visant à honorer et à promouvoir la nature émotionnelle, le riche patrimoine culturel et la diversité des communautés ethniques du Vietnam auprès d'un public mondial. Sur cette plateforme, des images et des vidéos de haute qualité aideront les gens à explorer la culture, les habitants et la biodiversité d'un Vietnam dynamique.

Hoàng Quôc Hoa, directeur du Centre d'informations touristiques de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a apprécié les initiatives de Google qui ont contribué à promouvoir la beauté vietnamienne dans le monde à travers des plateformes numériques. Selon lui, le projet "Vibrant Vietnam" affirme une fois de plus le potentiel diversifié et riche du Vietnam en termes de culture et de paysages naturels, ainsi que sa population amicale et hospitalière.

Cette dernière initiative continue l'engagement à long terme de Google à soutenir et à accompagner le secteur touristique vietnamien pour faire découvrir des paysages uniques, des merveilles naturelles majestueuses et une culture locale unique aux amis internationaux.

Auparavant, Google avait mis en œuvre avec succès un certain nombre de projets sur le Vietnam tels que "Google Arts et culture : Wonders of Vietnam", "Google adventure Vietnam". Il avait également participé à la campagne "Vietnam : Go To Love!" sur YouTube.

Grâce à une collaboration de plusieurs organisations prestigieuses dont l'Institut d'études sur la société, l'économie et l'environnement (iSEE), le Centre de biodiversité de l'ASEAN (ASEAN Centre for Biodiversity), le Musée de la poterie de Bat Tràng, Vibrant Vietnam propose un fascinant voyage en ligne sur le Vietnam et son peuple.

Les spectateurs peuvent visiter et découvrir 31 expositions affichant 429 images et 15 vidéos uniques publiées à l’adresse https://artsandculture.google.com/project/vibrant-vietnam-people-places-nature.

VNA/CVN