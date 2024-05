Hôi An parmi les 13 meilleures destinations de voyage en juillet, selon Time Out

La liste proposée par Time Out comprend Amsterdam (Pays-Bas), Greenland, Cape Town (Afrique du Sud), Udaipur (Inde), Île du Sud (Nouvelle-Zélande), Angleterre du Nord-Ouest (North West), Hôi An (Vietnam), Montréal (Canada), Madagascar, Singapour, Côte ouest des États-Unis, Japon, Provence (France). Dans cette liste, Hôi An se classe 7 e .

Photo : VietnamPlus/CVN

Pour Hôi An, Time Out indique sur son site : Alors que les pluies de mousson tombent à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, les voyageurs avisés du Vietnam se dirigent vers la côte centrale, où le temps est sec et chaud. Certaines des plus belles plages du pays se trouvent ici, ainsi que des villes classées par l'UNESCO et des parcs nationaux à couper le souffle.

Laissez-vous fasciner par le Festival des lanternes le 19 juillet dans la ville portuaire historique de Hôi An... Sortez ensuite de la ville pour vous prélasser sur les étendues de sable blanc autour de Dà Nang, bravez le col Hai Vân lors d'une excursion en moto et visitez la cité impériale de Huê...

VNA/CVN