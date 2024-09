Exposition de peintures sur laque "Entendre des histoires de mon village"

Hô Chi Minh-Ville

Née en 1960 à Huê, Hô Thi Xuân Thu s'est rendue à Pleiku peu après avoir obtenu son diplôme du Collège des beaux-arts de Huê, à l'hiver 1985, pour y accepter une mission. Au cours des 40 dernières années, cette terre l’a profondément touché, de sorte que sa peinture des habitants des hauts plateaux du Centre reflète cette même authenticité. Elle capture la beauté de la vie simple, ainsi que la richesse de la culture, des croyances et de l'âme de ces régions.

Après environ cinq ans de peinture à l'huile à Pleiku, elle ressentait encore une insatisfaction. Elle a alors temporairement mis de côté son travail créatif et a quitté sa famille pour retourner à Huê, où elle a étudié la laque de manière approfondie et méthodique. Depuis la fin du XXe siècle, elle a réalisé que la laque était le matériau et la texture qu'elle recherchait.

Après avoir vécu longtemps dans cette région, Hô Thi Xuân Thu a acquis la maturité nécessaire pour représenter les hauts plateaux du Centre dans ses œuvres, en s'inspirant de l'essence de leur vie plutôt que de techniques ou de directives imposées.

Pour Hô Thi Xuân Thu, lorsqu'une peinture résonne émotionnellement avec l'artiste, l'interférence et l'harmonie deviennent facilement reconnaissables. L'éclat de ses œuvres reflète les sentiments et les histoires partagées entre les habitants des hauts plateaux du Centre, évoquant les récits de leur village.

Dans les années à venir, l'artiste prévoit de ramener ses peintures sur laque dans sa ville natale de Huê pour y organiser une exposition personnelle. Avant cela, une exposition se tiendra dans sa deuxième ville de cœur, Pleiku, dans la province de Gia Lai.

Texte et photos : Minh Thu/CVN