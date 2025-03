L’ancien ministre indien Suresh Prabhu appelle à s’inspirer du succès économique du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), Suresh Prabhu a déclaré que, faisant figure d'exception en matière d'ouverture économique et de développement rapide, le Vietnam s'est imposé comme un modèle de ce qui peut être accompli pour le bénéfice à la fois des pays avec lesquels il coopère et du Vietnam lui-même. Il a encouragé les autres pays en développement à s'inspirer des réalisations du Vietnam, particulièrement en cette période d'incertitude économique.

En outre, le Vietnam est un partenaire très important de l'Inde, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans les relations stratégiques communes. Il a également insisté sur l'engagement de l'Inde à approfondir ce partenariat, notamment sur le plan commercial, soulignant qu'une collaboration plus étroite serait source de prospérité mutuelle.

Soulignant l'importance de l'ASEAN pour l'Inde, Suresh Prabhu a déclaré que le bloc était un partenaire commercial majeur pour cette nation sud-asiatique.

L'ancien ministre indien a également mis en avant le partenariat étendu et inclusif entre l'Inde et le Vietnam, couvrant des secteurs clés tels que le commerce, les affaires sociales, la culture et les échanges entre les peuples. Il a encouragé les deux pays à conclure un accord de libre-échange (ALE) bilatéral afin d'apporter des avantages en matière d'importation et d'exportation de biens et de services aux deux parties, et de créer de nouvelles opportunités commerciales et de générer de nouveaux emplois pour leurs citoyens.

VNA/CVN