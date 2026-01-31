La 6ᵉ réunion du Comité de pilotage des grands projets ferroviaires nationaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage des ouvrages clés et des projets nationaux importants dans le secteur ferroviaire, a présidé, dans l’après-midi du 31 janvier, à Hanoï, sa sixième réunion, tenue en visioconférence avec 18 villes et provinces traversées par des lignes ferroviaires.

Le Premier ministre a demandé que, sur la base des tracés des projets ferroviaires déjà définis, la libération des terrains soit organisée de toute urgence, en garantissant les droits et intérêts légitimes et légaux des populations, avec pour principe que les conditions de vie dans les nouveaux lieux de résidence soient meilleures que dans les anciens, tout en luttant contre la corruption et les pratiques malsaines. Les localités sont appelées à coordonner avec le ministère des Finances pour mobiliser les fonds destinés à la libération des terrains.

Concernant le projet de ligne ferroviaire Lào Cai – Hanoï – Hai Phong, le Premier ministre a exigé une accélération de la mise en œuvre du projet composant N°1, l’achèvement rapide de l’étude de faisabilité, la sélection en temps voulu des cabinets de conseil en conception conformément à la législation en vigueur, la promotion des négociations de prêts si nécessaire, ainsi que l’accélération des négociations relatives aux accords de prêt et à l’accord de construction du pont ferroviaire transfrontalier Vietnam – Chine.

S’agissant des lignes ferroviaires Hanoï – Lang Son et Hai Phong – Mong Cai, le Premier ministre a encouragé les localités à assumer le rôle de maîtres d’ouvrage et à mener des démarches similaires à celles du projet Lào Cai – Hanoï – Hai Phong.

Pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord – Sud, le chef du gouvernement a insisté sur son caractère urgent, compte tenu de sa contribution à l’objectif d’une croissance à deux chiffres et aux besoins de développement du pays. Il a demandé l’achèvement rapide des études de préfaisabilité et de faisabilité, parallèlement à la libération des terrains. Il a également souligné la nécessité de continuer à étudier les trois modes d’investissement - public, privé et partenariat public-privé - dans un esprit d’harmonisation des intérêts de l’État, des entreprises et des citoyens.

En ce qui concerne les projets de chemins de fer urbains, le dirigeant a demandé au ministère des Sciences et des Technologies de coordonner avec les localités afin de promulguer rapidement les normes techniques nationales relatives aux chemins de fer urbains. Par ailleurs, les ministères, secteurs et localités sont invités à étudier le développement de futures lignes de métro.

Selon le Comité de pilotage, depuis la cinquième réunion tenue le 6 janvier, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ont présidé des réunions et confié 36 missions aux ministères, secteurs et localités afin de lever les difficultés et d’accélérer les procédures de préparation des investissements. Les organismes concernés mettent actuellement en œuvre activement 17 missions relevant de leur gestion et direction courantes ; 8 autres missions confiés ; une seule mission accuse un retard en raison de son lien avec des partenaires étrangers et du temps requis pour suivre leurs procédures.

Les organismes ont achevé l’élaboration et soumis au gouvernement plusieurs documents importants pour la mise en œuvre des projets, notamment le décret sur l’attribution des missions et les commandes publiques, le décret détaillant la Loi sur les chemins de fer, le décret relatif à la conception technique globale.

Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville a lancé les travaux de la ligne N°2 du métro Bên Thành – Tham Luong le 15 janvier 2026.

