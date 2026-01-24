Le Royaume-Uni s’intéresse aux projets ferroviaires et urbains durables du Vietnam

Une délégation commerciale du Royaume-Uni s’est rendue au Vietnam du 19 au 23 janvier dans le cadre du Green Cities, Infrastructure and Energy Programme (GCIEP).

Cette visite a réuni des entreprises britanniques de premier plan dans les secteurs ferroviaire, du développement axé sur les transports en commun (TOD) et de la modélisation des données du bâtiment (BIM).

Au cours de cette visite, la délégation, conduite par Matt Western, envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le commerce au Vietnam, en Thaïlande, au Cambodge et au Laos, a tenu des séances de travail avec les autorités de gestion des chemins de fer urbains de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoï, ainsi qu’avec des groupes du secteur privé, afin de partager l’expérience du Royaume-Uni en matière de conception et de réalisation de projets d’infrastructures ferroviaires et d’explorer les possibilités d’une coopération stratégique plus approfondie dans le secteur ferroviaire vietnamien.

Dans le cadre de ce programme, l’Institut d’économie de la construction, relevant du ministère vietnamien de la Construction, et le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement ont signé un protocole d’accord de coopération visant à créer un centre d’excellence en modélisation des données du bâtiment (BIM) pour les projets ferroviaires au Vietnam.

Selon Matt Western, le Vietnam se trouve à un tournant décisif de son développement infrastructurel, la croissance économique rapide et l’urbanisation croissante engendrant une forte demande de systèmes de transport durables, efficaces et intégrés.

Il a souligné que les chemins de fer et le développement axé sur les transports en commun jouent un rôle central non seulement dans l’amélioration de la mobilité, mais aussi dans le façonnement des villes, la réduction des embouteillages, l’amélioration de la qualité de l’air et la création de communautés urbaines plus agréables à vivre.

Le Royaume-Uni soutient le Vietnam par le biais du GCIEP, financé par le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, afin de contribuer à la mise en place d’infrastructures conformes aux normes internationales tout en faisant progresser les objectifs climatiques et de développement durable, a-t-il déclaré.

Nguyên Cao Minh, directeur du Conseil de gestion du métro métropolitain de Hanoï (MRB), a déclaré que 2025 marquerait un tournant, plusieurs nouvelles lignes de métro passant de la phase de planification à la phase de construction.

La vaste expérience du Royaume-Uni en matière d’intégration de solutions bas carbone, de gestion de projets d’infrastructures complexes et d’application des normes BIM et de transformation numérique offre de précieux enseignements au Vietnam, a-t-il ajouté.

Au cours de sa visite, la délégation a rencontré le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, afin de discuter du développement du réseau ferroviaire urbain, des éventuels dispositifs de soutien financier et de la coopération dans des domaines tels que le Centre financier international, l’éducation, la santé, l’énergie, la technologie et les partenariats interurbains avec Liverpool.

Elle a également rencontré le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, et la directrice adjointe de la Banque d’État du Vietnam affiliée à Hô Chi Minh-Ville, Trân Thi Ngoc Liên, afin d’évoquer une coopération élargie pour le développement et l’expansion d’un centre financier international au Vietnam.

Des discussions commerciales, notamment sur l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), ont également eu lieu avec des représentants du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Le Vietnam ambitionne de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville accélèrent leurs investissements dans les infrastructures durables et la connectivité urbaine.

Le développement des réseaux ferroviaires nationaux et urbains, ainsi que l’adoption des approches TOD (Transit-Oriented Development) et BIM (Building Information Modeling), sont considérés comme essentiels à l’intégration des transports et à l’aménagement urbain, ainsi qu’à l’amélioration de l’accès aux transports publics.

