Cho Rây met en service le système de cathétérisme cardiaque le plus moderne du Sud

Face à la demande croissante en matière de diagnostic et de traitement des maladies cardiovasculaires, l’hôpital Cho Rây de Hô Chi Minh-Ville a mis en service le 31 janvier le système de salle de cathétérisme cardiaque interventionnel le plus moderne de la région Sud. Cet événement marque une avancée majeure dans le renforcement des capacités de prise en charge des pathologies cardiaques complexes.

Ce système de pointe comprend quatre appareils d’angiographie numérique (DSA) aux fonctionnalités complètes. Parmi eux, trois équipements Azurion 5M20 à suspension plafonnière sont spécialement dédiés à la cardiologie interventionnelle. Ils permettent le diagnostic et le traitement des maladies coronariennes, des cardiopathies structurelles et congénitales, ainsi que des maladies vasculaires périphériques touchant l’aorte et les membres.

Le dispositif intègre plusieurs outils technologiques de premier plan, dont StentBoost Live, qui améliore en temps réel et en haute résolution la visualisation des stents, facilitant leur évaluation morphologique et l’optimisation rapide des procédures d’angioplastie, de pose de stent ou d’ouverture de branches latérales. Cette technologie contribue à réduire la durée des interventions et la dose de rayonnement absorbée.

Le système comprend également le logiciel CT TAVI Planning, permettant une évaluation précise et rapide de la taille, de la morphologie et des caractéristiques des valves cardiaques et de l’aorte. Les médecins peuvent ainsi sélectionner la valve TAVI la plus appropriée et planifier la stratégie d’intervention la plus sûre et optimale pour le patient. Il s’agit de la première fois que ce logiciel est intégré à un système DSA doté d’une fonction d’analyse automatique et complète des données de tomodensitométrie cardiaque.

Par ailleurs, l’outil VesselNavigator aide les cardiologues interventionnels à identifier clairement les repères anatomiques, à guider avec précision les instruments dans l’aorte et à positionner les valves de manière optimale. Cette technologie permet de réduire les complications, de raccourcir la durée d’hospitalisation et d’améliorer la récupération des patients.

En outre, la salle de cathétérisme cardiaque est équipée de l’ensemble des dispositifs de soutien hémodynamique nécessaires aux interventions complexes, tels que la pompe à ballonnet de contre-pulsion intra-aortique (IABP) et le système d’assistance circulatoire extracorporelle (ECMO). Elle dispose également de technologies avancées d’imagerie intravasculaire, dont l’IVUS et l’OCT, ainsi que d’équipements spécialisés pour les procédures interventionnelles complexes, notamment le forage des plaques athéroscléreuses. Ces moyens permettent de traiter efficacement des cas à haut risque, tels que les occlusions coronariennes chroniques ou les plaques calcifiées sévères, associées à un risque élevé de mortalité.

Selon le Docteur Pham Thanh Viêt, directeur adjoint chargé de la gestion et de l’exploitation de l’hôpital Cho Rây, la mise en service de ce système d’intervention cardiaque de dernière génération représente non seulement un investissement stratégique répondant aux besoins réels en matière d’examen et de traitement, mais ouvre également de nouvelles perspectives d’accès aux techniques spécialisées et aux avancées les plus récentes de la médecine mondiale dans le domaine cardiovasculaire.

"Lorsque ces technologies modernes sont intégrées au sein d’un même système, les interventions deviennent plus précises, plus sûres et moins invasives, améliorant ainsi l’efficacité des traitements, réduisant le temps de récupération et permettant aux patients de reprendre plus rapidement leur vie quotidienne", a-t-il souligné.

Hôpital hautement spécialisé de la région Sud, Cho Rây accueille chaque année un nombre important de patients atteints de maladies cardiovasculaires graves et complexes. Pour la seule période 2024-2025, l’établissement a réalisé plus de 11.000 angiographies coronariennes et plus de 7.000 interventions d’angioplastie et de pose de stents coronariens. La prise en charge cardiovasculaire exige ainsi à la fois des équipes médicales hautement qualifiées et des équipements technologiques de pointe.

Actuellement, l’hôpital figure parmi les rares établissements de santé disposant d’un très haut niveau de spécialisation dans le domaine cardiovasculaire, notamment en cardiologie interventionnelle, électrophysiologie cardiaque, maladies vasculaires et chirurgie cardiaque chez l’adulte et l’enfant.

Le Prof. associé-Docteur Nguyên Tri Thuc, vice-ministre de la Santé, a estimé que ce système de cathétérisme cardiaque interventionnel contribue à améliorer la précision et la sécurité du diagnostic et du traitement, à réduire la durée d’hospitalisation, ainsi que les complications et les coûts pour les patients. Il permet également une intégration étroite entre le diagnostic cardiovasculaire et le traitement interventionnel, offrant une approche plus complète et plus efficace dans la prise en charge des maladies cardiaques graves et complexes.

