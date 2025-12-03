La presse, force de pointe dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives

Promouvoir le rôle et la responsabilité de la presse dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines est une exigence constante pour la presse révolutionnaire vietnamienne.

>> L'Assemblée nationale renforce ses efforts contre la corruption et les pratiques malsaines

>> Lutter contre la criminalité transnationale

>> Le Premier ministre appelle à renforcer la lutte contre la corruption et le gaspillage

De la mission d’information, de détection et de surveillance jusqu’à la réfutation des arguments erronés, le travail d’information de la presse en général, et de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en particulier, est mené en lien avec la fonction de source officielle du Parti et de l’État, contribuant à renforcer la confiance sociale et à promouvoir la construction d’un Parti et d’un système politique transparents et solides.

Photo : VNA/CVN

Une bataille difficile contre "l’ennemi intérieur"

La lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines est définie par le Parti comme une bataille difficile contre « l’ennemi intérieur ». De son vivant, le Président Ho Chi Minh accordait toujours une grande attention à la question de la corruption et la considérait comme l’un des fléaux à combattre. Selon lui : « Du côté des cadres, la corruption consiste à voler les biens publics pour en faire des biens privés, à exploiter le peuple… Du côté du peuple, la corruption consiste à voler les biens publics, à déclarer de faux chiffres, à frauder les impôts ». Ainsi, la nature de la corruption est mauvaise : c’est du « vol », le fait de transformer les biens publics en biens privés ; c’est de la fraude, de la cupidité, un manque de respect pour les biens publics, pour l’argent et les ressources créés par la sueur du peuple et le sang des soldats.

Dans cette bataille, le travail d’information joue un rôle de premier plan, contribuant à renforcer la conscience et la responsabilité des cadres, des membres du Parti et de la population, à commencer par l’exemplarité des dirigeants dans chaque organisme, unité et localité.

La presse, dans son rôle et sa responsabilité, accompagne toujours le principe de transparence et de publicité afin de mobiliser la participation de la population dans la détection, la lutte, l’information et la supervision des actions de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Dans ce cadre, le rôle et la responsabilité de la presse se reflètent clairement à travers les principaux groupes de missions suivants :

La communication et la vulgarisation des orientations, des politiques, des lois et des réglementations sur la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives ; contribuant ainsi à renforcer la conscience des cadres, des membres du Parti et de la population.

La diffusion rapide des activités de direction et d’orientation du Parti, de l’État et des organes compétents dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines ; tout en valorisant et en protégeant les exemples typiques dans cette bataille. Par ce travail, la presse mobilise la participation de toutes les couches sociales et renforce la confiance du peuple envers la direction du Parti et de l’État, ainsi que dans le respect de la loi. Elle détecte et dénonce les actes de corruption, de gaspillage et les pratiques malsaines ; et informe sur les sanctions strictes prises par les organes compétents à l’encontre des auteurs de violations. Ce faisant, la presse contribue à la dissuasion, à l’alerte et à la prévention des comportements illicites.

La presse participe à la supervision, à la critique sociale et à la formulation de propositions politiques ; elle relaie les insuffisances constatées dans la réalité et présente des recommandations et solutions pour améliorer les politiques et les lois liées à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives. Elle réfute également les arguments déformés et erronés portant atteinte aux efforts de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Orienter l’opinion publique et diffuser les informations positives

Sur le front de l’information et de la communication dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, la VNA s’est montrée particulièrement active. Le Comité du Parti et la Direction de la VNA ont renforcé l’orientation et les instructions à l’ensemble des unités d’information afin d’assurer efficacement le travail de communication sur la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives. Les unités d’information de la VNA se conforment aux orientations de communication de la Commission centrale de la Sensibilisation, de l’Éducation et de la Mobilisation des masses ; au Règlement n°116-QD/TW du Secrétariat ; ainsi qu’au Règlement de coordination entre la Commission centrale des Affaires intérieures et la VNA.

Chaque année, les unités de la VNA publient des dizaines de milliers de produits d’information sur la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives, sous forme de dépêches, photos, vidéos, infographies, podcasts, etc., diffusés sur les fils d’information, la presse écrite, les plateformes électroniques et les réseaux sociaux. Les unités d’information de la VNA développent de nombreuses rubriques et dossiers liés à ce domaine, notamment la communication des orientations, des politiques et de la législation ; l’information sur les documents du Comité du Parti du Gouvernement ; les décisions et règlements du Bureau politique, du Premier ministre ; ainsi que les conclusions des réunions du Comité directeur central. La VNA déploie également des séries d’articles sur la construction juridique ; recueille les avis des organes compétents, des experts et des personnalités de prestige ; et informe en lien avec la mise en œuvre de la Résolution du 4ᵉ Plénum du Comité central (XIIᵉ mandat), de la Directive n°05-CT/TW et du Règlement n°37-QD/TW.

Les journalistes spécialisés et les journalistes du secteur des affaires intérieures reflètent avec exactitude les directives du Secrétaire général et du Comité directeur central ; informent sur les conclusions et décisions disciplinaires ; les activités de la Commission centrale des Affaires intérieures ; les réunions de la Commission centrale de Contrôle ; les inspections et sanctions concernant les organisations du Parti et les membres du Parti en infraction ; ainsi que les travaux d’inspection, d’audit, d’ouverture d’enquêtes, de poursuites et de jugement des affaires de corruption et d’affaires économiques, dans l’esprit « sans zones interdites, sans exceptions ».

Le volet d’information sur la réforme judiciaire est réalisé de manière méthodique, en se concentrant notamment sur la construction des ressources humaines, les mécanismes et politiques de prévention de la corruption, des dérives ; ainsi que sur la réforme administrative, le renforcement de la transparence, de la responsabilité, du dialogue, et la résolution des préoccupations et difficultés des citoyens et des entreprises.

La VNA renforce particulièrement l’information en faveur de la protection des fondements idéologiques du Parti et la lutte contre les arguments erronés et hostiles. En plus de la page spécialisée « Happy Vietnam » consacrée à la protection des fondements idéologiques du Parti, de nombreuses rubriques d’analyse, de réaction et de réfutation sur les plateformes électroniques, journaux en ligne et fanpages publient chaque année des dizaines de milliers d’informations sous diverses formes, contribuant à orienter l’opinion publique et à diffuser des informations positives auprès du public.

Parallèlement à l’information sur la lutte contre la corruption dans le pays, bénéficiant de son réseau de correspondants dans 30 bureaux à l’étranger et de ses relations avec plus de 40 agences de presse partenaires, la VNA accorde une attention particulière au partage d’expériences et de leçons internationales, notamment de pays de la région, dans les domaines de la lutte contre la corruption et de la réforme judiciaire ; ainsi qu’à l’information sur le soutien international au Vietnam dans ce combat.

En outre, la VNA élabore des rapports de référence sur le traitement de la corruption, des dérives et du gaspillage dans certains pays comme la Chine, la République de Corée et le Japon, afin de fournir des éléments comparatifs au service du travail de direction et de gestion du Parti et de l’État.

Source officielle du Parti et de l’État

Les unités de la VNA appliquent un processus de traitement de l’information rigoureux, comprenant plusieurs étapes d’édition et de relecture avant publication ou diffusion. Le traitement de l’information sur la prévention et la lutte contre la corruption fait l’objet d’une attention particulière afin de contrôler les risques d’abus du « pouvoir médiatique » ou de « groupes d’intérêts ». L’information de la VNA met l’accent sur la volonté du Parti et de l’État d’assumer les responsabilités politiques des dirigeants ; de sanctionner les violations de l’obligation d’exemplarité et des règles relatives aux choses interdites aux membres du Parti. Sur cette base, la presse encourage les cadres à reconnaître spontanément leurs manquements, à demander leur démission ou à se retirer lorsqu’ils estiment ne plus réunir les conditions, les capacités ou la crédibilité nécessaires ; tout en renforçant le recouvrement des avoirs dans les affaires de corruption.

L’information de la VNA sur la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives garantit toujours un haut niveau d’exactitude, de complétude et d’objectivité. C’est pourquoi elle est largement utilisée par de nombreuses agences de presse nationales et internationales, avec un taux de réutilisation élevé et une large diffusion sur les réseaux sociaux. Cela constitue également la base qui permet à la VNA de remporter de nombreux prix importants lors du Prix national de journalisme sur la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives, ainsi qu’au Prix national de la presse, aux côtés de nombreuses autres œuvres appréciées par les autorités compétentes et les lecteurs, accompagnées de retours et de solutions efficaces.

Pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, la VNA propose : de perfectionner les mécanismes et politiques permettant aux organes de presse d’agir conformément à leurs objectifs, tout en garantissant la direction du Parti dans le travail d’information et de communication ; de former régulièrement les journalistes afin d’améliorer leur éthique professionnelle et leurs compétences ; de renforcer les mécanismes de coordination et d’échange d’informations entre les organes de presse et les organismes directement impliqués dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives, en particulier en garantissant pleinement la fonction d’agence de presse nationale de la VNA ; et de promouvoir la transformation numérique dans tous les domaines de la vie socio-économique pour assurer la transparence et la publicité.

En tant qu’agence de presse nationale et source officielle du Parti et de l’État, la VNA continue de contribuer activement à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives, tout en restant déterminée à construire une presse révolutionnaire professionnelle, humaniste et moderne, participant ainsi au renforcement de la confiance sociale et au développement durable du pays.

VNA/CVN