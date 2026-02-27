La 11e édition du Festival Vietnam - Japon à Hô Chi Minh-Ville prévoit d’accueillir 450 000 visiteurs

Placée sous le thème "Se donner la main - Enfants, Terre, Avenir", la 11 e édition du Festival Vietnam - Japon à Hô Chi Minh-Ville se tiendra officiellement les 7 et 8 mars prochains au parc du 23-Septembre, dans le quartier de Bên Thành, a annoncé Pham Dut Diêm, directeur du Département des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, lors d’une conférence de presse organisée dans la matinée du 27 février.

>> Vietnam - Japon : un nouveau souffle pour la coopération économique

>> Pour la première fois, le commerce Vietnam - Japon franchit le cap des 50 milliards d'USD

>> IA : neuf start-ups vietnamiennes présentent leurs solutions aux entreprises japonaises

Photo : ST/CVN

Selon Pham Dut Diêm, directeur du Département des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, l’événement devrait attirer cette année environ 450.000 visiteurs.

Ce festival revêt une importance particulière pour approfondir de manière concrète les relations d’amitié entre le Vietnam en général, et Hô Chi Minh-Ville en particulier, avec le Japon, notamment dans le contexte où les deux pays ont élevé leurs relations au rang de "Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde" en novembre 2023.

Le 11e Festival Vietnam - Japon s’inscrit dans un objectif de développement durable et de construction d’un avenir prospère commun entre le Vietnam et le Japon, auquel Hô Chi Minh-Ville et de nombreux partenaires japonais prennent activement part.

Fort de dix éditions riches et pragmatiques, le festival a affirmé son rôle central dans le renforcement des échanges culturels, la promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme, tout en contribuant durablement à la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

De son côté, Ono Masuo, consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que cette édition couvrira des domaines variés tels que la culture, le social, l'économie et l'enseignement académique. Il a affirmé qu'en 2026, les relations bilatérales continueront de s'intensifier.

Le 11e Festival Vietnam - Japon verra la participation de nombreuses entités nippones, notamment une délégation de Hokkaido, contribuant ainsi aux échanges populaires pour solidifier les liens entre les citoyens de Hô Chi Minh-Ville et ceux du Japon.Le programme comprendra des activités d’échanges commerciaux, culinaires et touristiques, la promotion de produits emblématiques, ainsi que des spectacles artistiques de haut niveau.

Des séminaires consacrés aux tendances touristiques et des activités sportives destinées à la jeunesse sont également prévus.Plusieurs nouveautés marqueront cette édition, parmi lesquelles le séminaire "Développement des ressources humaines pour un avenir durable et vers la vision d’une ville olympique" l’événement spécial COS-MIC ASIA, un concours de design d’ao dài, un atelier de création de kimono, le tout premier festival de Yosakoi, ainsi que des représentations conjointes de musique de cour vietnamienne et japonaise.Le volet dédié aux échanges et à la promotion commerciale, gastronomique, culturelle et touristique vietnamo-japonais devrait atteindre une ampleur inédite, avec la participation de plus de 300 stands d’entreprises des deux pays.

Les performances culturelles promettent des séquences dynamiques portées par des artistes renommés du Vietnam et du Japon.Après dix éditions, ce rendez-vous annuel a constamment contribué à une coopération bilatérale substantielle. À titre de rappel, la 10e édition, placée sous le thème "Se tenir la main - Vers l’avenir", avait attiré plus de 430 000 visiteurs, venus découvrir une riche palette d’activités culturelles, commerciales, touristiques et sportives.

VNA/CVN