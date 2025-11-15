Assemblée nationale

L'œuvre de sculpture d'ombres La force de la volonté du peuple offerte au Musée de l'AN

Le 15 novembre après-midi, au siège de l’Assemblée nationale (AN) à Hanoï, le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a assisté à la cérémonie de réception de l’œuvre artistique de sculpture d'ombre et de lumière intitulée " La force de la volonté du peuple ", offerte au Musée de l’AN par l’artiste Bùi Van Tu.

Haute de 1,946 m et large de 80 cm, l’œuvre commémore les cinq élections générales organisées depuis la première législature, ainsi que les 80 ans de l’Assemblée nationale vietnamienne.

L’œuvre met en scène 18 oiseaux Lạc volant sur un fond de nuages, symbolisant les 18 rois fondateurs Hùng, ancêtres sacrés de la nation vietnamienne, et évoquant l’aspiration du peuple à s’élever et à progresser à travers l’histoire. Au centre trône l’emblème national de la République socialiste du Vietnam, symbole de l’unité nationale, de l’indépendance, de la liberté et de la souveraineté du pays.

Lorsqu’une lumière est projetée à une distance de 2,025 m de l’œuvre, l’ombre révèle la première participation au vote du Président Hô Chi Minh lors de la première élection législative en 1946. Au déplacement de la lumière, l’ombre de l’emblème national se superpose harmonieusement à la sculpture, illustrant le message "La force du peuple". La distance de 2,026 m fait également référence au parcours de 80 ans de l’Assemblée nationale aux côtés du développement du pays.

S’exprimant à la cérémonie, le vice-président du Bureau de l’Assemblée nationale Nguyên Van Hiên a exprimé sa profonde gratitude à l’artiste Bùi Van Tu pour ce don exceptionnel.

Il a souligné que l’œuvre alliait harmonieusement valeurs historiques et artistiques, tout en mettant en valeur la solidarité, le patriotisme et la volonté du peuple de s’approprier son destin national.

