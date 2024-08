Forte croissance des exportations mais de nombreux défis restent à relever

Avec la reprise progressive du marché mondial et l'augmentation des commandes à l'exportation, les activités commerciales au cours des sept premiers mois ont obtenu des résultats positifs.

Photo : VNA/CVN

Le chiffre d'affaires total du commerce en juillet a dépassé pour la première fois 70 milliards d'USD, dont les exportations ont atteint un record de plus de 36 milliards d'USD, marquant le mois avec la valeur d'exportation la plus élevée jamais enregistrée.

Au cours des sept premiers mois, le chiffre d'affaires à l'exportation a atteint 266,9 milliards d'USD, en hausse de 15,7 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le chiffre d'affaires à l'importation s'est établi à 212,9 milliards d'USD, en hausse de 18,5%.

Au cours de ces mois, 10 articles d'importation d'une valeur supérieure à 5 milliards d'USD ont été importés, notamment des produits électroniques, des ordinateurs et des composants, des métaux communs, des téléphones et des composants, des machines, des équipements, des outils et des pièces détachées.

Selon les prévisions de MB Securities Joint Stock Company (MBS), les exportations augmenteront de 11% à 12% en 2024, avec un excédent commercial de 12 à 14 milliards d'USD. Cette croissance est basée sur les prévisions de la Banque mondiale selon lesquelles le commerce mondial de biens et de services augmentera de 2,5 % en 2024 et de 3,4 % en 2025. Les signes positifs d'IDE au Vietnam devraient jouer un rôle important dans les activités commerciales.

En outre, les récentes réformes des politiques commerciales et douanières ont amélioré l'efficacité de la gestion des importations et des exportations, simplifié les processus administratifs et réduit les coûts et le temps pour les entreprises.

Petrovietnam Securities Incorporated (PSI) a également noté que la confiance des consommateurs montrait des signes de reprise. L'indice de confiance des consommateurs sur les conditions économiques des principaux marchés, tels que l'UE et le Royaume-Uni, a également enregistré une légère reprise.

En outre, le nombre de nouvelles commandes en provenance des États-Unis, principal marché d'exportation du Vietnam, a augmenté, ce qui témoigne d'un plus grand optimisme quant à la demande future de ce marché. Par conséquent, PSI s'attend à ce que le pouvoir d'achat sur les principaux marchés d'exportation se redresse plus fortement au cours du second semestre 2024.

Bien que les États-Unis n'aient pas reconnu le Vietnam comme une économie de marché, PSI conserve une opinion positive sur les entreprises exportatrices vietnamiennes cette année, car les États-Unis restent le plus grand marché d'exportation du Vietnam.

De nombreux défis

Cependant, MBS estime que la croissance des exportations du Vietnam jusqu'à la fin de l'année sera confrontée à de nombreux défis, tels qu'une hausse des coûts de transport due aux conflits géopolitiques et une concurrence croissante de pays exportateurs rivaux tels que la Chine, l'Indonésie et la Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

Les autres défis sont les impacts négatifs des taux d'intérêt élevés prolongés des États-Unis sur les pays partenaires du Vietnam, entraînant une baisse de la demande du marché.

De plus, l'économie vietnamienne est très ouverte, elle est donc également très exposée aux évolutions économiques mondiales. Cela entraîne des difficultés pour les industries à fort chiffre d'affaires à l'exportation telles que le textile, le bois et l'électronique.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, bien que le marché d'exportation ait montré des signes de reprise, la reprise des exportations de produits est encore inégale et instable.

Les principaux produits d'exportation du Vietnam vers des marchés majeurs tels que l'UE et les États-Unis sont confrontés à des pressions dues aux enquêtes de défense commerciale, à la fraude à l'origine et aux obstacles techniques liés à l'environnement, au développement durable et à la transformation verte.

La situation économique mondiale est toujours confrontée à de nombreuses difficultés et défis, tandis que la lente reprise du commerce mondial, de la consommation et des investissements a affecté l'économie nationale.

Les entreprises industrielles, notamment celles exportatrices, continuent de rencontrer des difficultés pour étendre et diversifier leurs marchés en raison des coûts élevés des matières premières et des coûts de conformité, notamment avec les nouvelles réglementations et normes. Les taux d'intérêt des prêts diminuent progressivement, mais ils restent à un niveau élevé.

Par conséquent, le Bureau général des statistiques a recommandé de mettre en œuvre de manière synchrone et efficace certains groupes de solutions. Parmi celles-ci, il est nécessaire de continuer à populariser les incitations dans les accords de libre-échange (ALE) et de maximiser les opportunités d'ouverture des marchés, de stimuler les exportations et d'améliorer l'efficacité de l'exportation des marchandises vietnamiennes vers les marchés qui ont signé des ALE avec le Vietnam.

Le pays doit continuer à innover dans les activités de promotion commerciale, en se concentrant sur les programmes de transformation numérique dans les activités de promotion commerciale et en connectant l'offre et la demande au niveau national et international.

Dans le même temps, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité du dédouanement des marchandises d'importation et d'exportation aux portes frontalières entre le Vietnam et d'autres pays et de promouvoir la transition vers les exportations officielles.

Croissance de l'excédent commercial en 2025

Photo : VNA/CVN

Le secteur de l'industrie et du commerce s'efforce de maintenir un excédent commercial de 15 milliards d'USD en 2025 et d'augmenter de 6% le chiffre d'affaires des recettes d'exportation par rapport à 2024.

Pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de promouvoir des stratégies révolutionnaires et de restructurer les secteurs et les domaines afin d'améliorer la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité.

Le ministère se concentrera également sur la réforme institutionnelle et le développement d'un environnement commercial favorable pour aider les entreprises à rétablir la production et les affaires, et à mettre en œuvre des projets importants.

Dans le même temps, les négociations sur les nouveaux accords de libre-échange et la mise à niveau des accords existants seront menées de manière sélective pour tirer pleinement parti des incitations des accords de libre-échange signés, dans le but d'élargir les marchés d'importation et d'exportation, de diversifier les partenaires et les fournisseurs de biens et de minimiser la dépendance à l'égard de certains marchés.

Le ministère mettra également en œuvre des mesures préventives, améliorera la capacité de défense commerciale et l'alerte précoce et résoudra les différends internationaux en matière de commerce et d'investissement afin de protéger les droits légitimes des industries manufacturières nationales ainsi que des entreprises et des personnes. Il développera fortement le marché intérieur et les marques vietnamiennes et promouvra le commerce électronique.

En outre, des conférences de promotion commerciale avec les bureaux commerciaux du Vietnam à l'étranger seront organisées régulièrement pour faire le point sur les marchés étrangers et les nouvelles réglementations et normes, et formuler des recommandations aux localités, aux associations professionnelles et aux entreprises pour ajuster les plans de production et trouver des commandes adaptées.

En particulier, le ministère accélérera la négociation de l'Accord de partenariat économique global (CEPA) entre le Vietnam et les Émirats arabes unis et déploiera divers programmes de promotion commerciale sous forme directe et en ligne, afin de tirer parti de toutes les opportunités offertes par les accords de libre-échange mis en œuvre.

