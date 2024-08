Le Vietnam reste toujours le 3e investisseur au Laos

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu lundi 19 août à Hanoï le ministre lao du Plan et de l'Investissement, Phet Phomphiphak et président du Comité de coopération Laos - Vietnam, en visite de travail au Vietnam.

>> Rendre la coopération interparlementaire Vietnam - Laos plus concrète et plus efficace

>> LaoVietBank reçoit l'Ordre du travail de première classe du Laos

>> Vietnam - Laos : discussion des plans de coopération en 2024 et pour 2021-2025

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que le commerce bilatéral au cours du premier semestre de 2024 avait atteint près de 928 millions de dollars, en hausse de 11,1% sur un an. Le Vietnam reste le 3e investisseur au Laos, avec 255 projets totalisant un fonds de 5,5 milliards d'USD.

De nombreux projets opèrent efficacement, contribuant positivement au développement socio-économique, à la création d'emplois et à l’augmentation des revenus de milliers de travailleurs, a souligné le dirigeant vietnamien.

Le Premier ministre a déclaré que les deux gouvernements étaient en train de gérer de manière radicale et complète un certain nombre de difficultés et d'obstacles pour des projets utilisant l'aide vietnamienne au Laos et les projets d'investissement vietnamiens au Laos.

Dans les temps à venir, il a proposé aux comités de coopération des deux pays de réviser et mettre en oeuvre des accords de haut niveau efficaces et des résultats de la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos ; de se coordonner étroitement avec les agences compétentes pour préparer au mieux les visites et les contacts entre les hauts dirigeants des deux pays ainsi que la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos dans un avenir proche.

Le chef du gouvernement a proposé au gouvernement lao d’améliorer son environnement d'investissement et résoudre rapidement les problèmes rencontrés par les entreprises vietnamiennes en opération au Laos ; de réformer les procédures administratives, soutenir et faciliter la mise en œuvre des projets en cours et de nouveaux projets, notamment dans les domaines tels que l'énergie, les mines, l'agriculture, le tourisme, l'éducation... ; d’accélérer l'avancement des projets de coopération stratégique, des projets de connexion des infrastructures de transport (autoroute, chemin de fer) et de renforcer la coopération décentralisée, surtout entre les localités frontalières.

De son côté, le ministre Phet Phomphiphak a déclaré que le Comité de coopération Laos - Vietnam continuerait à se coordonner étroitement avec les agences des deux pays pour mettre en œuvre les accords conclus par les hauts dirigeants, avec le Bureau Politique et les gouvernements des deux pays pour rendre les relations bilatérales plus profondes, substantielles et efficaces.

En particulier, les deux parties continueront de dynamiser leur coopération politique et diplomatique ; de renforcer les piliers de la coopération en matière de défense et de sécurité ; de se coordonner étroitement pour assurer la stabilité politique, la sécurité, la sûreté et l'ordre social dans chaque pays, en particulier aux frontières ; de promouvoir la coopération et les liens économiques ; d'améliorer l’efficacité des domaines de coopération..., a indiqué Phet Phomphiphak.

Le ministre a déclaré que le Laos améliorait activement l'environnement d'investissement, créant des conditions favorables aux entreprises étrangères, en particulier vietnamiennes, d'investir et de faire des affaires efficacement sur son sol.

VNA/CVN