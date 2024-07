Le Vietnam chérit ses liens avec les Îles Marshall

En présentant ses lettres de créance à la présidente du pays hôte Hilda Heine, le diplomate vietnamien a exprimé son espoir que les deux pays intensifieraient leur coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la pêche, de l'agriculture, du tourisme, de la santé et de la réponse au changement climatique.

Il a profité de l'occasion pour féliciter Hilda Heine pour sa récente réélection à la présidence des Îles Marshall cette année. Il lui a transmis les salutations du président vietnamien Tô Lâm et a exprimé le souhait qu'elle se rende bientôt au Vietnam.

La présidente Hilda Heine a fait l'éloge des relations bilatérales ces dernières années, espérant que les deux pays poursuivraient leur collaboration dans les domaines d'intérêt mutuel tels que l'économie, la pêche, la protection de l'environnement et la prévention du réchauffement climatique.

Dans le cadre de sa visite de travail du 1er au 3 juillet aux Îles Marshall, l’ambassadeur Pham Quang Hiêu a rencontré le ministre des Affaires étrangères et du Commerce Kalani Kaneko.

Les deux parties ont échangé des points de vue sur la coopération bilatérale sur la scène internationale et ont affirmé tenir en haute estime les liens bilatéraux, en particulier la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, y compris l'ONU.

Le diplomate vietnamien a exprimé son souhait que les deux pays intensifient les échanges de délégations et l'organisation de réunions entre dirigeants de haut rang dans les temps à venir.

Ils ont convenu d'envisager la création de mécanismes de coopération et la signature d'accords dans les domaines qui constituent les points forts des deux pays, tels que le commerce, l’investissement, la pêche, l'agriculture, le tourisme et la santé...

Kalani Kaneko a déclaré espérer que le gouvernement vietnamien enverrait des experts aux Îles Marshall pour les aider à développer l'agriculture, la santé et le tourisme.

Pham Quang Hiêu a également eu une rencontre avec le président du Nitijela (Parlement), Brenson Wase, au cours de laquelle les deux parties sont parvenues à un consensus sur la promotion des échanges de délégations afin d'améliorer la compréhension mutuelle et la solidarité entre les deux peuples.

Lors de sa rencontre avec le ministre des Îles Marshall chargé de l'assistance au président et de l'environnement, Bremity Lakjohn, Pham Quang Hiêu a souligné l’importance accordée par les deux pays à la mise en œuvre de solutions drastiques pour répondre au changement climatique.

Durant son séjour, il a également rencontré le ministre des Ressources naturelles et du Commerce, Tony Muller, et le directeur du Bureau du commerce, de l’investissement et du tourisme, Carlos Dominick.

Pham Quang Hiêu aura une séance de travail avec le consul honoraire du Vietnam aux Îles Marshall et visitera plusieurs établissements économiques, touristiques et éducatifs du pays, le 3 juillet.

