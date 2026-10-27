Kho Muong, l'ambition d'un village touristique de l'ASEAN

Au cœur de la réserve naturelle de Pù Luông, dans la province de Thanh Hoa, le village de Kho Muong mise sur la préservation de son patrimoine et le numérique pour développer un tourisme responsable. Il ambitionne de répondre aux critères de distinction du Village touristique de l’ASEAN.

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Photo : CTV/CVN

Enclavé dans une vallée entourée d’imposantes falaises calcaires, Kho Muong a longtemps vécu à l’écart du monde. Aujourd’hui, ce village de la commune de Pu Luong entend valoriser ses atouts naturels et culturels grâce à une stratégie de développement touristique structurée, conciliant investissements publics, préservation de l’environnement et participation des habitants.

Le 27 octobre 2020, le Comité populaire de la province de Thanh Hoa a approuvé le projet de développement d’un site pilote de tourisme communautaire à Kho Muong, couvrant la période 2020-2025, avec une orientation à l’horizon 2030.

Doté d’un budget de plus de 16 milliards de dôngs, soit environ 610.000 dollars, le projet mobilise 5 milliards de dôngs du budget central et plus de 11 milliards de dôngs issus de ressources locales et d’autres financements. Il s’articule autour de trois axes : l’amélioration des infrastructures, la formation des habitants et le développement des produits touristiques, ainsi que la promotion de la destination.

Les interventions portent notamment sur la réfection des routes d’accès et des voies internes, l’aménagement des espaces publics et l’amélioration des équipements d’accueil. Le projet prévoit également la création d’une coopérative touristique, l’accompagnement des ménages dans la conception d’expériences culturelles et naturelles, ainsi que des formations destinées à renforcer les compétences locales.

À l’horizon 2030, Kho Muong ambitionne d’accueillir environ 9.300 visiteurs par an, dont la moitié de touristes internationaux selon les objectifs du projet. Les recettes touristiques pourraient atteindre 14,2 milliards de dôngs, tandis que le secteur devrait générer entre 110 et 120 emplois, contre 60 à 70 en 2025.

Au-delà des retombées économiques, cette démarche vise à améliorer les conditions de vie des habitants tout en protégeant les paysages et les traditions qui font la singularité du village.

L’ambition de Kho Muong est désormais de satisfaire aux critères du label du Village touristique de l’ASEAN, consacré au tourisme communautaire. Cette reconnaissance repose notamment sur la gouvernance locale, le partage équitable des retombées économiques, la sauvegarde du patrimoine culturel, la gestion environnementale, la qualité des services, la sécurité des visiteurs et la promotion touristique.

Pour y parvenir, le village doit professionnaliser son organisation sans perdre son authenticité. Les maisons traditionnelles sur pilotis, les costumes, le tissage, la gastronomie et les pratiques culturelles de l’ethnie Thaï constituent autant d’éléments à préserver et à transmettre.

Photo : CTV/CVN

La gestion des déchets, le traitement des eaux usées, la sécurité des hébergements et l’amélioration des prestations figurent également parmi les enjeux. L’objectif est de développer l’accueil touristique sans dénaturer les paysages ni transformer excessivement l’architecture locale.

Dans cette perspective, la transformation numérique constitue un levier essentiel pour améliorer la gestion et accroître la visibilité de la destination.

"La commune considère la transformation numérique comme un outil efficace pour concrétiser les critères du Village touristique de l’ASEAN. Nous accompagnons activement les habitants de Kho Muong dans la promotion de leur village sur Internet", souligne Hà Thi Huyên, vice-responsable du service de la Culture et des Affaires sociales de la commune de Pu Luong.

Les autorités locales encouragent notamment la promotion des spécialités régionales, comme le riz gluant cuit dans des bambous, la soupe amère et les poissons de ruisseau. Les hébergeurs sont également accompagnés dans l’utilisation de logiciels de gestion des chambres, des paiements par QR code et des plateformes de réservation en ligne.

La numérisation doit aussi faciliter la gestion des flux touristiques, améliorer la transparence des recettes collectives et rendre plus équitable la répartition des bénéfices entre les ménages. Des outils numériques peuvent par ailleurs donner accès à des informations sur l’histoire du village, les traditions locales et les règles de protection de l’environnement.

Sur le terrain, les ménages commencent à intégrer ces nouvelles pratiques à leur activité quotidienne. Propriétaire d’un hébergement chez l’habitant, Lò Văn Nam témoigne de l’évolution de son foyer grâce au tourisme.

"Auparavant, sans Internet ni téléphone intelligent, ma famille vivait essentiellement de l’agriculture, avec des revenus irréguliers. Grâce à l’accompagnement de la commune, nous avons rénové notre maison sur pilotis et appris à accueillir les visiteurs selon des standards professionnels", explique-t-il.

Il ajoute avoir appris à publier des photos et de courtes vidéos de la vallée sur les réseaux sociaux, à recevoir les réservations via Zalo et Facebook et à effectuer des transactions bancaires. "Les touristes, notamment étrangers, apprécient la transparence et la simplicité de ces démarches", précise-t-il.

Si les outils numériques facilitent la promotion et les réservations, les habitants savent que l’attractivité de Kho Muong repose avant tout sur son cadre naturel et son identité culturelle. Ils s’attachent ainsi à préserver les maisons traditionnelles en bois, à organiser régulièrement des opérations de nettoyage et à limiter les aménagements susceptibles de dégrader le paysage.

Cette mobilisation locale traduit une volonté de faire du tourisme une source de revenus durable, tout en conservant les modes de vie et les valeurs qui caractérisent la communauté thaïe.

Pour Bùi Thi Hoa, secrétaire du Comité du Parti et présidente du Conseil populaire de la commune de Pu Luong, l’objectif est clairement défini : "Notre priorité est de faire de Kho Muong une destination exemplaire en matière de tourisme vert, propre et durable. L’ensemble du système politique local et la population s’emploient à satisfaire aux critères exigeants de la région, afin que le village puisse prétendre à la distinction du Village touristique de l’ASEAN".

Elle souligne également le rôle du numérique dans cette évolution : "La transformation numérique constituera un levier essentiel pour réduire l’isolement géographique de Kho Muong et faire rayonner davantage les valeurs singulières de la communauté thaïe auprès du public international".

Longtemps pénalisé par son enclavement, Kho Muong engage ainsi une nouvelle étape de son développement. En associant investissements, participation communautaire et outils numériques, le village cherche à concilier ouverture touristique et préservation de son patrimoine. Une démarche qui pourrait lui permettre de gagner en visibilité à l’échelle régionale, sans renoncer à l’authenticité de la vallée de Pu Luong.

Thao Nguyên/CVN