Pù Luông séduit les visiteurs du monde entier

La saison de la mise en eau transforme les rizières en terrasses de la réserve naturelle de Pù Luông en un vaste paysage miroitant qui séduit un nombre croissant de visiteurs étrangers, attirés par la beauté intacte et la quiétude rare des lieux.

>> À la découverte de Pù Luông : randonnées et immersion dans la nature

>> Pù Luông, une destination prisée pour le tourisme d’aventure et les circuits de trekking

>> À Pù Luông, le brocart ancestral tisse l'avenir du tourisme durable

Photo : CTV/CVN

Sous la lumière douce de la fin de l’année lunaire, les champs étagés épousent les pentes des montagnes et reflètent le ciel, les nuages et les toits sur pilotis disséminés dans la vallée. Le spectacle, à la fois grandiose et poétique, pousse de nombreux voyageurs à multiplier les arrêts photo et les séquences vidéo pour immortaliser l’instant.

En contrebas, les habitants des hameaux ouvrent les canaux pour inonder les parcelles avant le repiquage du riz. Vu d’en haut, l’eau dessine des courbes souples le long des versants, donnant l’impression d’une mosaïque vivante incrustée dans la forêt.

Des marcheurs conquis par l’authenticité

Pour beaucoup d’étrangers, la découverte tient de l’émerveillement. Certains passent des heures à parcourir les sentiers reliant les villages, longeant les crêtes à la recherche du point de vue idéal.

Photo : CTV/CVN

"J’ai visité plusieurs régions de rizières en terrasses en Asie, mais ici l’atmosphère est différente. Les paysages sont restés intacts, les habitants sont accueillants et l’ensemble est vraiment saisissant", confie un touriste français.

Les propriétaires de maisons d’hôtes observent une nette hausse des réservations durant cette période. La clientèle vient surtout d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie. Randonnées à travers les villages, contemplation des rizières et découverte des cultures thaï et mường figurent parmi les activités les plus demandées.

Vivre au rythme des villages de montagne

Au-delà des photos, de nombreux visiteurs souhaitent partager le quotidien des habitants. Certains participent à l’irrigation des champs, s’essaient au repiquage du riz ou apprennent à préparer le cơm lam, riz cuit dans un tube de bambou. D’autres découvrent le tissage traditionnel, un savoir-faire encore bien vivant.

Photo : CTV/CVN

Ces expériences immersives leur offrent un aperçu d’un mode de vie lent, étroitement lié aux cycles naturels. La saison de la mise en eau, qui s’étend sur plusieurs semaines, est considérée comme la plus belle période de l’année pour admirer les terrasses.

Photo : CTV/CVN

Les acteurs locaux du tourisme y voient aussi un moment clé pour promouvoir l’image de Pù Luông à l’international. Parallèlement au développement des services, l’accent est mis sur la préservation des paysages et des traditions, avec l’ambition de construire un modèle durable.

C’est précisément cet équilibre entre nature préservée, communautés locales et héritage culturel qui forge l’identité de Pù Luông et renforce son attrait auprès des voyageurs du monde entier.

Thao Nguyên/CVN