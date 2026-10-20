Santé, égalité, numérique : l’Union des femmes du Vietnam accélère

Éducation, protection sociale, bien-être des femmes et des enfants : l’Union des femmes vietnamiennes intensifie ses efforts, de ses réseaux de proximité à sa coopération internationale.

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L’Union des femmes du Vietnam poursuit l’application des Résolutions des Congrès des femmes à tous les niveaux et du XIVᵉ Congrès national des femmes, qu’elle décline à travers les activités de ses différentes structures. Elle contribue aussi à la mise en œuvre des Résolutions du XIVᵉ Congrès national du Parti et du XIᵉ Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam.

Le mouvement “Construire la femme vietnamienne de la nouvelle ère” est associé au programme “Bình dân học vụ số” (Alphabétisation numérique pour tous) et à d’autres mouvements d’émulation et campagnes lancés par les autorités centrales et locales.

La transition digitale est aussi une priorité. L’Union accélère l’informatisation de sa gestion et de ses activités, généralise l’usage de plateformes communes et dématérialise ses documents. Elle porte une attention particulière à la sécurité de l’information et à la cybersécurité.

Dans ce cadre, un plan d’action de 80 jours vise à lever les principaux goulots d’étranglement liés à cette transformation au sein de l’organisation. Trois priorités sont mises en avant : constituer une base de données sur les femmes et l’égalité des sexes, normaliser et nettoyer les données relatives aux membres, et former les cadres de l’Union à ces nouveaux outils.

Un concours des meilleurs ambassadeurs de ce virage est aussi organisé dans les trois régions du pays. Il vise à améliorer les connaissances et compétences des cadres, des membres et des femmes en la matière, ainsi qu’à constituer un réseau de relais capables de promouvoir une société numérique, avec des citoyens et des familles connectés, sûrs et civilisés.

Hommages et rayonnement régional

Photo : VNA/CVN

Les activités de fin d’année comprennent aussi la célébration du 96ᵉ anniversaire de la fondation de l’Union et de la Journée de la femme vietnamienne (20 octobre), avec la remise du Prix des femmes du Vietnam 2026 et du Prix Nguyễn Thị Định, ainsi que le lancement d’un concours consacré aux femmes entrepreneures et à l’innovation.

Pour le Prix des femmes du Vietnam cette année, 54 candidatures ont été déposées : 8 collectifs et 46 personnes. Elles viennent de secteurs variés : recherche scientifique, gestion publique, production et commerce, éducation, santé, forces armées, culture et sport.

La seconde édition du Prix Nguyễn Thị Định récompense 32 cadres professionnels de l’Union, choisis parmi près de 4.000 candidats de tous niveaux. Ils sont distingués notamment pour leur contribution au renouvellement des activités de l’Union, à la transformation numérique, au rassemblement et au soutien des membres et des femmes, ainsi qu’à l’élaboration des politiques.

À l’international, l’Union accueillera la réunion du Bureau exécutif et l’Assemblée générale de la Confédération des organisations féminines de l’ASEAN (ACWO), ainsi que dix délégations de la région. L’Assemblée générale, prévue le 4 novembre à Hanoï, devrait réunir une centaine de délégués vietnamiens et internationaux. Cet événement s’inscrit dans la présidence tournante de l’ACWO que l’Union exerce pour le mandat 2025-2026, et vise à renforcer ses activités extérieures et sa contribution aux programmes en faveur des femmes de l’ASEAN.

L’Union envisage aussi de participer au Mois d’action pour l’égalité des sexes et la prévention des violences fondées sur le genre, du 15 novembre au 15 décembre, avec un rassemblement national à Quảng Ngãi (Centre).

Solidarité et protection

Les actions sociales tiennent une grande place dans le programme de fin d’année. En coopération avec NAPAS, Mastercard et Payoo, l’Union poursuit le programme “Toucher pour partager - Transmettre l’espoir 2026”, qui prévoit 2.010 dépistages gratuits des cancers du sein, du col de l’utérus et des ovaires, ainsi que 2.010 cadeaux destinés aux femmes défavorisées ou issues de minorités ethniques à Ninh Bình (Nord), Đà Nẵng et Đắk Lắk (Centre), ainsi qu’à Cần Thơ (Sud).

Le programme repose sur des contributions liées aux paiements sans contact et à la course à pied. Pour certaines transactions éligibles effectuées avec une carte Mastercard ou NAPAS dans le réseau de partenaires de Payoo, NAPAS et Mastercard versent 2.010 dôngs. Chaque kilomètre parcouru sur les plateformes de course en ligne génère 2.010 dôngs, et 20.100 dôngs lorsqu’il est couru dans le cadre de l’événement “Des pas pour une vie saine”.

Côté éducation, l’Union mène, avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, des organisations et des entreprises, des activités dans les établissements scolaires des 248 communes frontalières terrestres : accès à l’eau potable, hygiène, infrastructures scolaires, santé et besoins spécifiques des filles.

Le programme “Être une fille, c’est génial - De la ville à la frontière” est déployé dans 186 établissements de 21 provinces et villes. Des “Góc nữ sinh” (Coins des filles) sont aussi aménagés dans 100 écoles de communes frontalières. Le programme fournit des produits d’hygiène essentiels et initie les élèves à l’éducation sexuelle, à la santé menstruelle et aux soins personnels.

Hô Chi Minh-Ville en action

Photo : VNA/CVN

Dans la mégapole du Sud, l’Union municipale des femmes a lancé le 1er octobre le “Mois d’action avec les femmes” 2026 et le mouvement d’émulation “Les femmes de Hô Chi Minh-Ville unies, humaines, courageuses, créatives et responsables”.

Plus de 600 personnes y ont participé : représentants des autorités, d’organisations et d’entreprises, membres de l’Union, femmes et enfants.

Placé sous le thème “Agir ensemble avec les femmes - Œuvrer ensemble pour construire un environnement de vie sûr pour les femmes et les enfants”, ce mois d’action s’articule autour de trois axes : les soins de santé et la protection sociale ; la construction d’un environnement de vie et d’un cyberespace sûrs ; le renforcement des capacités, le soutien à l’emploi et aux moyens de subsistance, et la valorisation du rôle de l’organisation.

Plusieurs activités sont prévues ou déjà en cours : consultations et dépistages de santé pour les femmes et les enfants, cours préparatoires et examens médicaux gratuits pour 200 couples avant leur mariage. L’Union projette aussi d’aider 30 couples à suivre un traitement de fécondation in vitro et de poursuivre les programmes “Mẹ đỡ đầu” (Mère marraine) et “Vòng tay yêu thương” (Étreinte d’amour).

D’autres actions visent l’usage sûr des réseaux sociaux, avec des initiatives comme “Section numérique” et “Famille numérique”. Trois marchés traditionnels doivent accueillir un modèle associant “Marché alimentaire sûr” et “Marché de l’économie numérique”. L’Union entend aussi améliorer le fonctionnement de la “Maison d’hébergement sûre pour les femmes et les enfants”.

Le conseil professionnel, l’assistance financière et la mise en relation pour commercialiser les produits des femmes sont renforcés. S’y ajoutent le Prix Nguyễn Thị Định de Hô Chi Minh-Ville, des programmes consacrés à l’intégration des femmes et une journée des femmes entrepreneures autour des nouvelles technologies.

Plus de 33 milliards de dôngs mobilisés

Photo : VNA/CVN

Le programme a bénéficié du soutien actif d’organismes, d’entreprises et de particuliers. Au démarrage, l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir mobilisé plus de 33 milliards de dôngs, consacrés à la santé, à l’éducation, à la protection sociale, aux moyens de subsistance, à la formation professionnelle et à la création d’un environnement sûr pour les femmes et les enfants.

Devant les participants, Nguyễn Thị Ngọc Xuân, vice-présidente du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam et présidente de l’Union municipale des femmes, a appelé à transformer le patriotisme en actions concrètes. “Les femmes doivent devenir l’un des acteurs qui impulsent et orientent le développement, contribuer à construire des familles et des communautés toujours plus sûres et heureuses, et participer au développement général de la ville et du pays”, a-t-elle souligné.

À cette occasion, l’Union a attribué 20 bourses d’études et offert 10 vélos à des élèves qui excellent dans leurs études malgré les difficultés, et reçu 550 cadeaux destinés aux femmes et aux enfants en situation difficile. Elle a aussi remis cinq moyens de subsistance à des femmes qui se lancent dans l’entrepreneuriat.

Nguyễn Phước Lộc, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et président du Comité municipal du Front de la Patrie, a appelé les autorités à soutenir les activités de l’Union et à intégrer les objectifs en faveur des femmes et de l’égalité des sexes à l’essor socio-économique. “L’égalité des genres doit être considérée dans sa profondeur. Il s’agit de créer les conditions permettant à tous les sexes de se développer, afin que les femmes puissent participer pleinement au processus de développement et en bénéficier”, a-t-il déclaré.

Soulignant le rôle de la famille dans l’éducation et celui des femmes dans la réduction de la pauvreté, il a rappelé : “La famille est la première école, la mère est la première enseignante. Il faut donc accorder de l’attention et investir dans les femmes et prendre soin des enfants”.

Đan Thanh/CVN