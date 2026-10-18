Campagne des 500 jours et nuits - Un parcours au nom du devoir de mémoire et de reconnaissance

Certains voyages se mesurent en kilomètres, d’autres en années. Celui des 500 jours et nuits se mesure à l’aune de la mémoire et de la reconnaissance. Consacrée à la recherche et à l’identification des restes des héros tombés pour la Patrie, cette campagne témoigne d’un engagement indéfectible envers l’histoire et ceux qui ont donné leur vie pour la nation.

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Photos : VNA/CVN

Tout au long de l’histoire du Vietnam, les préceptes "Quand on boit de l’eau, on pense à sa source" et "Quand on mange un fruit, on pense à celui qui a planté l’arbre" incarnent une tradition profondément ancrée dans la culture vietnamienne depuis des millénaires d’édification et de défense nationales.

Pour un peuple qui a traversé de nombreuses guerres pour défendre sa Patrie, cette tradition revêt une signification toute particulière, car derrière la paix d’aujourd’hui se trouve le sacrifice de millions de ses meilleurs enfants.

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La Campagne des 500 jours et nuits ne constitue donc pas simplement un plan d’action limité dans le temps. Elle concrétise la politique constante du Parti et de l’État en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution. Elle traduit également une forte détermination politique visant à mobiliser l’ensemble du système politique, les collectivités locales, les forces armées et de sécurité publique, les organismes scientifiques ainsi que toute la société autour d’une mission sacrée.

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Lors d’une visite destinée à encourager les forces chargées de rechercher et de rassembler les dépouilles des morts pour la Patrie au parc Lê Thị Riêng, dans le quartier de Hòa Hưng, à Hô Chi Minh-Ville, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné : "Je souscris à la poursuite de la Campagne des 500 jours et nuits consacrée à la recherche et au rassemblement des dépouilles ainsi qu’à l’identification des morts pour la Patrie, avec une détermination accrue, une plus grande envergure et une efficacité plus concrète. Je demande également aux différents échelons et secteurs d’étudier la préservation des sites emblématiques où ont été découvertes des sépultures de morts pour la Patrie, en les associant à l’éducation aux traditions révolutionnaires et à la reconnaissance envers les générations précédentes".

Et d'ajouter qu'il est convaincu que "cette Campagne des 500 jours et nuits contribuera à la mise en œuvre réussie des politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, au renforcement du bloc de grande union nationale et à la consolidation de la force spirituelle nécessaire pour permettre au pays d’avancer résolument vers une nouvelle étape de développement".

Lors de la cérémonie de lancement des opérations de recherche et de rassemblement des dépouilles des morts pour la Patrie au parc Lê Thị Riêng, dans le quartier de Hòa Hưng, à Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Lê Minh Hưng a affirmé : "Cette mission se poursuivra jusqu’à ce que les dépouilles de tous les morts pour la Patrie aient été retrouvées et rassemblées. Pour de nombreuses familles, la guerre ne s’est pas encore véritablement éloignée et la douleur de la perte demeure vive, alors qu’elles attendent jour et nuit des nouvelles de leurs proches. Nous devons, à tout prix, déployer les plus grands efforts pour retrouver les héros morts pour la Patrie et les ramener auprès de leur famille et sur leur terre natale".

Photo : VNA/CVN

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Parallèlement au rassemblement des dépouilles, le recours aux technologies d’analyse de l’ADN ouvre de nouvelles perspectives pour identifier les morts pour la Patrie dont les informations restent incomplètes. La campagne intensive de prélèvement d’échantillons biologiques auprès des proches des morts pour la Patrie non encore identifiés, menée par le ministère de la Police en coordination avec les collectivités locales, représente un immense espoir pour leurs familles.

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Nguyễn Thị Mai, domiciliée dans le hameau de Tây Bắc, commune de Trường Lưu, province de Hà Tĩnh (Centre) a partagé que sa famille et soi-même souhaitent plus que tout pouvoir retrouver ses frères et les ramener chez eux. "Nos parents aussi ont toujours souhaité qu’ils puissent revenir sur leur terre natale, auprès de leur famille et de leur lignée", a confié-t-elle.

Pour Trần Thị Hoạt, proche du mort pour la Patrie, Trần Đình Dị, commune de Yên Phong, province de Bắc Ninh : "Ce programme mis en œuvre par l’État est extrêmement significatif et très important. J’ai aujourd’hui 86 ans. J’espère que l’État pourra retrouver mon frère, disparu depuis tant d’années".

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Le souhait de Mmes Mai et Hoat est aussi celui de milliers de familles de morts pour la Patrie à travers le pays : retrouver au plus vite leurs proches et les ramener auprès de leur famille et sur leur terre natale.

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Jusqu'au 13 octobre, la Campagne a obtenu d’importants résultats : 3.611 dépouilles de morts pour la Patrie ont été retrouvées et rassemblées (atteignant 51,59% de l'objectif)). Dans la seule zone du parc Lê Thi Riêng, les forces spécialisées ont découvert et accompli les procédures d'exhumation pour 731 dépouilles.

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Chaque échantillon d’ADN comparé, chaque dépouille retrouvée représente une chance supplémentaire pour qu’un enfant de la Patrie retrouve son nom, sa famille et sa terre natale. Ce parcours contribue non seulement à apaiser la douleur de ceux qui restent, mais aussi à perpétuer la tradition de reconnaissance envers les générations précédentes et à réaffirmer la responsabilité du Parti, de l’État et de toute la société envers celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Phuong Mai/CVN