La V-pop en effervescence pour la fin d’année

Des stars confirmées, comme Mỹ Tâm et Tùng Dương, aux jeunes talents, le dernier trimestre s’annonce riche en rendez-vous musicaux. Spectacles de stade, diversité des genres, ambitions commerciales : la V-pop poursuit son essor.

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Photo : BTC/CVN

Après un début d’année relativement discret, marqué par des productions de taille moyenne, la scène musicale vietnamienne s’apprête à vivre un dernier trimestre particulièrement intense. D’octobre à décembre, récitals, méga-spectacles et festivals se succéderont aux quatre coins du pays, réunissant aussi bien les grandes figures de la V-pop que les artistes émergents de la nouvelle génération.

Cette multiplication des grands rendez-vous dépasse la seule logique des recettes de billetterie. Elle témoigne de la montée en puissance de l’industrie vietnamienne du spectacle, de la diversification des genres musicaux et de la capacité croissante des artistes à fédérer de vastes communautés de fans. Plus largement, elle illustre la transformation progressive de la V-pop en un véritable secteur culturel et économique.

À Hô Chi Minh-Ville, les spectacles issus des émissions “Tinh hà say hi” (La galaxie dit salut) et “Anh trai vượt ngàn chông gai” (Call Me by Fire, Appelle-moi par le feu) ont déjà donné le coup d’envoi de cette saison musicale les 17 et 18 octobre. D’autres rendez-vous d’envergure suivront, notamment “See the Light Day 2” (Vois la lumière - Jour 2) de la chanteuse Mỹ Tâm, le 25 novembre, puis “Những thành phố mơ màng Year End” (Les villes rêveuses - Fin d’année), le 12 décembre.

Ces manifestations se tiendront dans certains des plus vastes espaces événementiels de la métropole du Sud, notamment à Vạn Phúc City, Phú Long - Bình Trung, The Global City et au Centre des expositions et foires de Saigon (SECC), capables d’accueillir chacun plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Au-delà de leur dimension artistique, elles devraient générer d’importantes retombées économiques et renforcer l’attractivité de la ville comme destination majeure du tourisme culturel.

Photo : BTC/CVN

À Hanoï, le légendaire groupe sud-coréen BigBang doit faire escale les 24 et 25 octobre au stade national de Mỹ Đình dans le cadre de sa tournée mondiale “XX : COSMOS”. Une étape qui confirme l’attractivité croissante de la capitale vietnamienne pour les grandes productions internationales de K-pop.

Le Centre des expositions du Vietnam (VEC) accueillera ensuite une succession de performances majeures : “Mắt nhắm mắt mở” (Yeux fermés, yeux ouverts) du chanteur et rappeur HieuThuHai, le 1er novembre ; “Dân chơi dân ca” (Passionnés de musique folklorique) de la jeune chanteuse Phương Mỹ Chi, le 7 novembre ; “Tinh hà say hi” (La galaxie dit salut), les 14 et 15 novembre ; puis “Skynote - The Reflection Day 2” (Skynote - Deuxième journée de réflexion) du chanteur Quốc Thiên, le 25 novembre.

Photo : BTC/CVN

Avant “Bay về phía mặt trời” (Envol vers le soleil) du chanteur Tùng Dương, prévu le 19 décembre au stade national Mỹ Đình, le groupe SpaceSpeakers célébrera ses 15 ans avec “KOSMIK Live Concert 2026 : Hà Nội - Homecoming” (KOSMIK Live Concert 2026 : Hanoï, retour aux sources), également au VEC. À cette programmation s’ajoutent “Mr. Siro Fan Concert 2026 - Ai Cũng Giấu Trong Lòng Tảng Băng” (Mr. Siro Fan Concert 2026 - Chacun porte en lui un iceberg caché), le 1er novembre au Centre national des conférences de Hanoï, ainsi qu’un spectacle du jeune groupe UPRIZE le 12 décembre.

Cette saison met en lumière les ambitions grandissantes des artistes vietnamiens. Le concert “See the light” de Mỹ Tâm, organisé à Hanoï fin 2025, avait réuni 40.000 spectateurs, établissant un record pour un spectacle individuel d’un artiste vietnamien. La star de la V-pop est également devenue la première artiste du pays à se produire à trois reprises au stade national Mỹ Đình.

Avec “See the light Day 2”, à Hô Chi Minh-Ville, la chanteuse entend franchir une nouvelle étape et confirmer la solidité du lien qui l’unit à son public. Son parcours illustre la capacité d’une artiste à s’imposer comme une véritable marque culturelle, bien au-delà de sa seule carrière musicale.

Avec “Bay về phía mặt trời”, Tùng Dương devient le premier chanteur vietnamien à annoncer un spectacle au stade national Mỹ Đình. Ce choix audacieux traduit sa volonté d’élargir son public et de proposer une expérience artistique à la hauteur des dimensions d’un grand stade. Pour cet artiste au timbre singulier, le défi consiste aussi à élargir son audience.

Photo : BTC/CVN

Les émissions “Tinh hà say hi” et “Anh trai vượt ngàn chông gai” constituent un autre phénomène marquant. Après le succès de leurs premières éditions, leurs nouvelles soirées permettront de mesurer la solidité de l’écosystème qu’elles ont contribué à créer : une communauté de fans fidèles, des artistes révélés au grand public et un modèle de spectacle capable de s’adapter aux attentes du marché.

Au-delà des grandes figures établies, cette saison témoigne de la vitalité d’une nouvelle génération d’artistes. HieuThuHai, Quốc Thiên, Phương Mỹ Chi, Phùng Khánh Linh et le groupe UPRIZE construisent chacun un univers musical distinct, porté par des publics jeunes, engagés et connectés.

Photo : BTC/CVN

Le marché s’ouvre également à une plus grande diversité de genres : rap, city pop, musique folklorique contemporaine, ballades et expérimentations sonores coexistent désormais dans l’offre de concerts. Cette diversification contribue à réduire la dépendance du secteur à l’égard de quelques grandes stars et favorise l’émergence de nouveaux talents.

Cette évolution est essentielle pour l’avenir de la V-pop. Elle permet de renouveler les formats de spectacle, d’attirer des investissements et de développer une industrie culturelle plus résiliente. Les concerts ne sont plus de simples événements ponctuels : ils deviennent des expériences à part entière, associant musique, scénographie, technologies, mode et interactions avec le public.

Plus qu’une simple succession de rendez-vous musicaux, ce dernier trimestre 2026 constitue un test grandeur nature pour la filière vietnamienne du spectacle. Un secteur qui entend démontrer sa capacité à se renouveler, à attirer de nouveaux publics et à renforcer son rayonnement sur la scène régionale et au - delà.

Thúy Hà/CVN