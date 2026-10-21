Dông Van en fleurs de sarrasin : la magie du Grand Nord

Chaque automne, les fleurs de sarrasin parent de blanc, de rose et de violet le plateau karstique de Dông Van, dans l’extrême Nord du Vietnam. Entre paysages grandioses, traditions vivantes et festivités, cette floraison invite à découvrir une région authentique.

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Photo : VNA/CVN

À la fin de l’année, lorsque les premiers vents froids de l’hiver s’engouffrent dans les gorges montagneuses, le plateau karstique de Dông Van entre dans sa plus belle saison : celle des fleurs de sarrasin. Sur le fond majestueux des roches grises, des champs de fleurs blanches, roses et violettes s’étendent à perte de vue, tels un voile délicat posé sur cette terre de l’extrême Nord du Vietnam. Le paysage, habituellement sauvage et austère, se pare alors d’une poésie et d’une douceur incomparables.

Les fleurs de sarrasin sont intimement liées depuis des générations à la vie des habitants du plateau karstique. Fragiles en apparence, avec leurs tiges souples, ces plantes persévèrent et s’épanouissent dans les anfractuosités des rochers, puisant dans la moindre parcelle de terre et la rosée des montagnes les ressources nécessaires à leur floraison. Elles offrent également leurs précieuses graines, qui contribuent aux moyens de subsistance des populations locales. Cette alliance de fragilité et de résilience a fait de la fleur de sarrasin un symbole de Hà Giang - Tuyên Quang et de la capacité des habitants à surmonter les rigueurs de la nature.

D’octobre à la fin décembre, les fleurs éclosent en abondance dans les vallées, sur les versants montagneux et au milieu des rizières en terrasses. Leur couleur évolue au fil de la saison : d’abord blanches à peine écloses, elles prennent ensuite des nuances rose pâle, avant de virer au violet rougeâtre vers la fin de leur floraison. En traversant Quan Ba, Yên Minh, Dông Van ou Mèo Vac, les visiteurs découvrent aisément des tapis de fleurs nichés entre les pitons calcaires, qui apportent une touche colorée aux villages blottis au pied des montagnes.

Les sites les plus réputés pour admirer ces fleurs, notamment Lung Tao, Lung Cu, Sung Là, Lung Câm, Phô Bang ou encore les abords du col de Ma Pi Lèng, possèdent chacun leur charme particulier. Sung Là est surnommé le "lieu où la pierre se transforme en fleurs". À Lung Câm, les rangées de maisons traditionnelles en pisé aux teintes ocre foncé se détachent sur les nuances roses des champs. Quant à Ma Pi Lèng, l’un des cols les plus spectaculaires de la région, il semble lui aussi s’adoucir lorsque les fleurs apparaissent çà et là sur les pentes escarpées.

L’attrait de la saison des fleurs de sarrasin ne tient pas seulement à la beauté des paysages, mais aussi à une forme de tourisme étroitement liée à la vie locale. À Dông Van, de nombreux foyers rénovent leurs maisons, aménagent les accès, plantent des fleurs autour des habitations et améliorent le confort de leurs hébergements en installant notamment des chauffe-eau, des couvertures chaudes et le Wi-Fi. Dans le vieux quartier de Dông Van, de petits cafés donnant sur les vallées fleuries sont devenus des haltes très appréciées des visiteurs.

Le long des routes de montagne, les voyageurs peuvent écouter les mélodies des flûtes et des instruments traditionnels des H'Mông, assister aux danses en cercle des enfants issus des minorités ethniques ou découvrir des stands présentant le tissage du lin et la broderie de motifs traditionnels. La confection de gâteaux à base de sarrasin, spécialité locale au goût délicat et légèrement noisetté, constitue également une manière de découvrir la gastronomie et les traditions culinaires de la région. L’atmosphère de cette saison florale n’a ainsi rien de tapageur : elle séduit par son authenticité et donne aux visiteurs le sentiment de partager pleinement le quotidien des habitants du plateau karstique.

Le rayonnement de cette région est également confirmé par plusieurs distinctions internationales. Le plateau karstique de Dông Van est reconnu par l’UNESCO comme Géoparc mondial. Pa Vi a été distingué comme "Meilleure destination de tourisme communautaire", tandis que le village de Lô Lô Chai a obtenu le titre de "Meilleur village touristique du monde 2025", décerné par ONU Tourisme. Ces reconnaissances témoignent de la valeur exceptionnelle des paysages, du patrimoine culturel et du rôle des communautés locales dans cette région de l’extrême Nord du pays.

La saison florale de cette année sera marquée par la 12ᵉ édition du Festival des fleurs de sarrasin de la province de Tuyên Quang, placée sous le thème "Échos des montagnes de pierre". La cérémonie d’ouverture est prévue le 25 octobre 2026 à 20 heures, sur la place de la Jeunesse, dans la commune de Dông Van. Elle associera une cérémonie officielle à un spectacle artistique mêlant traditions et expressions contemporaines.

Photo : VNA/CVN

Le festival vise à célébrer cette fleur emblématique, à préserver et à valoriser le patrimoine culturel des minorités ethniques des hautes terres, ainsi qu’à promouvoir la beauté naturelle, l’histoire et le potentiel touristique du Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dông Van. Outre la cérémonie d’ouverture, une série d’activités culturelles, touristiques, sportives et de promotion commerciale se poursuivra jusqu’à la fin décembre. Au programme figurent notamment une journée culturelle consacrée à l’ethnie Lô Lô, un espace de présentation des produits OCOP dans le vieux quartier de Dông Van, des jeux traditionnels ainsi que des sites fleuris et des décors aménagés pour accueillir les visiteurs.

Photo : Thu Huong/CVN

En prévision du festival, environ 400 hectares de fleurs de sarrasin devraient être cultivés dans l’ensemble de la région. Plus de 240 hectares ont déjà été semés dans 12 des 22 communes, dont 18 hectares à Phô Bang. Les habitants ont commencé les semis suffisamment tôt et accordent un soin particulier à chaque parcelle afin que les fleurs atteignent leur pleine floraison au moment du festival, offrant ainsi aux visiteurs des paysages particulièrement remarquables.

La beauté des fleurs de sarrasin ne réside pas uniquement dans leurs couleurs. Elle raconte aussi la force de la vie qui s’épanouit au milieu des rochers et celle des habitants des hautes montagnes, attachés à la préservation de leur identité culturelle alors que le tourisme se développe. Chaque année, leur floraison semble donner une nouvelle jeunesse au plateau karstique. Chaque voyage devient alors une promesse de retour : revenir admirer les fleurs, retrouver la sérénité au milieu des montagnes de pierre et découvrir la chaleur humaine et la sincérité des habitants de l’extrême Nord du Vietnam.

Xuân Lôc/CVN