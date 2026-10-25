Quand la musique live fait décoller le tourisme

Billets d’avion, chambres d’hôtel, forfaits : la saison des grands concerts d’octobre ne profite pas seulement à l’industrie du divertissement. Elle dope aussi les vols vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

>> La culture vietnamienne à l’honneur à Ansan, en République de Corée

>> Hanoï valorise son patrimoine grâce à la créativité et aux technologies numériques

>> Les concerts, nouveau moteur des industries culturelles vietnamiennes

Photo : CTV/CVN

La “saison des concerts” d’octobre donne un nouvel élan au transport aérien et au tourisme vietnamiens. Plutôt que de choisir une destination avant de chercher quoi y faire, certains voyageurs inversent désormais la logique : ils décrochent d’abord une place pour voir leur idole, puis réservent leur vol, leur hôtel et les services annexes.

Nouveau motif de voyage

Selon la plateforme Trip.com, les réservations de vols à destination de Hanoï pour des voyages du 23 au 26 octobre ont bondi de 74% sur un an. À Hô Chi Minh-Ville, la hausse atteint 77% pour ceux du 16 au 19 octobre. Ces deux périodes coïncident avec les grands rendez-vous musicaux du mois : les deux concerts de BIGBANG à Hanoï, les 24 et 25 octobre, et les spectacles “Tinh Hà Say Hi” (La galaxie dit salut) et “Anh trai vượt ngàn chông gai” (Les grands frères bravant mille épreuves), programmés dans la métropole du Sud les 17 et 18 octobre.

Le concert n’est donc plus une simple sortie de quelques heures. Pour les fans qui vivent loin du lieu de représentation, il devient le principal motif du déplacement et génère des dépenses de transport, d’hébergement, de restauration et de loisirs.

Dans la capitale, l’effet BIGBANG s’est fait sentir plusieurs mois à l’avance. Le jour de la prévente, le 14 août, Trip.com a enregistré un volume de réservations de vols et d’hôtels six fois supérieur à sa moyenne quotidienne. Sur l’ensemble du mois d’octobre, les réservations à destination de Hanoï progressent de 45% sur la plateforme.

Les fans s’y prennent très tôt : en moyenne 70 jours avant le départ pour les billets d’avion et 76 jours pour les réservations hôtelières. Certains établissements situés dans un rayon de 3 km autour du stade de Mỹ Đình, à Hanoï, affichaient complet dès la fin juillet. L’effet se manifeste donc dès l’annonce des dates et déclenche une vague de réservations qui peut s’étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

“Le tourisme musical s’impose comme l’un des grands moteurs de voyage des jeunes Vietnamiens. De plus en plus de personnes sont prêtes à élaborer tout un itinéraire autour des concerts organisés dans la région”, observe Huỳnh Thị Mai Thy, directrice de Traveloka pour le Vietnam.

Pour les compagnies aériennes, cette clientèle présente un profil bien défini : elle se déplace selon le calendrier des spectacles, sur quelques jours, avec peu de souplesse sur les horaires, puisqu’il faut arriver avant l’ouverture des portes.

Tarifs en hausse, offres repensées

Photo : CTV/CVN

Cet afflux exerce une pression sur les tarifs, en particulier sur la liaison entre les deux grandes métropoles. Un relevé montre que les billets aller-retour entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, pour la période du 23 au 26 octobre, se vendaient entre 3,5 et 5 millions de dôngs, soit 1 à 2 millions de plus que la semaine précédente.

Pour Nguyễn Văn Tiến, directeur de l’agence Việt Nam Du Kí Travel (Carnet de voyage au Vietnam), le prix de ce vol a presque doublé pendant la semaine des concerts de BIGBANG. Il l’explique par la tarification dynamique pratiquée par les compagnies, qui répartissent les sièges entre plusieurs classes tarifaires : une fois les billets les moins chers écoulés, ou lorsque l’avion se remplit, les passagers doivent payer davantage.

La musique n’explique toutefois pas à elle seule cette hausse. Les deux villes accueillent également des voyageurs d’affaires, des personnes rendant visite à leur famille, des vacanciers et des touristes étrangers. Il convient donc de distinguer la progression observée sur une plateforme de l’évolution réelle de l’ensemble du marché.

Sur le plan opérationnel, ces grands concerts permettent aux compagnies de repérer suffisamment tôt les pics de demande, d’ajuster les horaires et, lorsque les conditions le permettent, d’accroître leurs capacités. Mais l’ajout de vols ne saurait reposer sur le seul engouement du public : la disponibilité des appareils, les créneaux aéroportuaires, les équipages et la rentabilité doivent aussi entrer en ligne de compte.

Pour les voyageurs, réserver tôt offre plus de choix, sans garantir pour autant le meilleur prix. À l’inverse, attendre le dernier moment fait courir le risque de ne plus trouver de vol aux horaires souhaités, ou de payer plus cher. Mieux vaut donc suivre de près les dates des spectacles, l’évolution des tarifs et les disponibilités.

Ces nouveaux comportements profitent aussi aux plateformes de réservation, qui permettent de combiner vols, hôtels, transferts et visites au sein d’une même offre. Selon Traveloka, les recherches de services touristiques à destination de Hanoï ont été multipliées par quatre après la confirmation du concert de BIGBANG. Des voyagistes proposent désormais des forfaits associant billet de spectacle, vol, hébergement et navette. C’est tout l’enjeu de la “concert economy” (économie du concert), qui gravite autour du spectacle vivant et dont le tourisme musical constitue l’un des principaux prolongements.

Photo : VNA/CVN

“L’essor du tourisme musical n’est pas une simple tendance : il traduit une évolution culturelle. Les voyageurs vietnamiens personnalisent de plus en plus leurs séjours : 45% se disent prêts à dépenser davantage pour les activités et 48% pour l’hébergement. Pour cette génération, le voyage est un moyen d’affirmer sa personnalité”, affirme Branavan Aruljothi, directeur de Booking.com pour le Vietnam.

Pour Daisy Kanagasapapathy, directrice adjointe du Département de gestion du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université RMIT Vietnam, la musique agit aussi sur le bien-être et les comportements de voyage, des domaines où le Vietnam dispose de sérieux atouts.

“Pour tirer durablement parti de l’effet des concerts, les autorités touristiques, les organisateurs et les entreprises locales doivent travailler main dans la main afin de concevoir des offres complètes, associant les billets à des expériences culturelles, gastronomiques et patrimoniales. C’est ainsi qu’il sera possible de prolonger les séjours et d’accroître les dépenses”, recommande-t-elle.

D’après Paradise Vietnam, en 2025, 85% des visiteurs étrangers ayant assisté à un concert au Vietnam y étaient venus avant tout pour la musique, pour une dépense moyenne d’environ 1.200 dollars américains par personne. Le rapport Travel Trends 2025 de Booking.com indique que 62% des voyageurs vietnamiens ont effectué au moins un déplacement pour assister à un événement musical en 2024 et que, pour 38% d’entre eux, ce critère pèse fortement dans le choix de leur destination.

Huong Linh/CVN



